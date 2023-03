Il blitz al Passetto Via i bivacchi dei disperati

Bivacchi dei disperati al Passetto, ennesimo intervento della polizia locale per sgomberare cinque stranieri richiedenti asilo che non hanno un alloggio dove vivere. I giovani, tutti richiedenti asilo, sono stati allontanati, ma la seconda parte dell’intervento, dalla rimozione dei bivacchi alla pulizia dell’area, verrà effettuata martedì quando i vigili urbani torneranno lungo l’arenile per completare il servizio. Non è la prima volta che i vigili urbani intervengono, dietro segnalazioni spesso anonime, per sgomberare quei bivacchi. Al Passetto era già capitato e la cosa si è ripetuta ieri mattina. Nonostante quel pugno di disperati avesse scelto la base dell’ascensore del Passetto, ossia al livello della spiaggia, dunque lontani dalle abitazioni dei residenti della zona di pregio, sono state sufficienti delle lamentele per far scattare il blitz. Mezzi e uomini del comando dorico della municipale sono intervenuti ieri mattina attorno alle 10 per accertarsi dell’accampamento messo in piedi dagli stranieri che, lo ripetiamo, non hanno alternative per trascorrere le notti e le giornate a causa dell’affollamento dei posti nei centri di accoglienza straordinari e in quelli messi a disposizione dal Comune nel programma Sai (ex Sprar). Da quanto è stato possibile accertare, anche ieri mattina l’operazione è scattata dopo che alla centrale è arrivata una segnalazione sulla presenza di quei bivacchi. Nonostante ieri fosse una bella giornata di sole, al Passetto le strutture ricettive presenti, e tanto meno l’ascensore non sono ancora attivi. Sembra che la chiamata sia stata fatta da un residente della zona di piazza IV Novembre, l’ultima di una serie di lamentele. Il problema è stato temporaneamente risolto per la comunità del posto, ma per i cinque senzatetto è scattata di nuovo la caccia a un alloggio di fortuna, in attesa che le istituzioni risolvano i loro problemi. A partire dall’iscrizione in questura per accedere ai progetti per la richiesta d’asilo politico che dovrebbe garantire loro un alloggio stabile. La questura di Ancona dall’inizio dell’anno ha regolarizzato decine di posizioni, ma il problema più serio è reperire strutture per l’alloggio dei migranti in città e in provincia.