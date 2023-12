Il blitz dei carabinieri. Cioccolata, dolci e panettoni: via ai sequestri di Natale

Locali sporchi, nessun autocontrollo su pulizia e igiene e mancanza di tracciabilità sui prodotti in vendita per spiegare al consumatore la loro provenienza. Non ha avuto esiti positivi il controllo che i carabinieri del Nas di Ancona, diretti dal comandante Alfredo Russo, hanno effettuato in questi giorni, in tutte le Marche, all’interno di negozi e aziende commerciali dedicati alla produzione e vendita di prodotti dolciari natalizi. Nella provincia di Ancona due aziende (non si tratta di noti marchi dolciari dedicati alla grande distribuzione) sono state diffidate ad etichettare di nuovo 1.400 confezioni di cioccolata e 24 panettoni perché quelle precedenti non riportavano la provenienza del prodotto e altre mancanze sulla filiera alimentare. Le cioccolate, in particolare, non avevano riportata nelle confezione la modalità di conservazione. Sempre ad Ancona, inteso come territorio provinciale, sono state 18 le attività passate sotto la lente di ingrandimento dei carabinieri e più della metà, 10 in tutto, sono state segnalate al servizio sanitario per locali sporchi. Sono stati trovati insaccati e formaggi, con i quali venivano preparati i panini e le piadine, senza la dovuta tracciabilità del prodotto alimentare. Staccate 13 multe per un totale di 8mila euro. In provincia di Macerata le ispezioni hanno riguardato 10 attività constatando che 7 non erano in regola. A Pesaro e Urbino visitate quattro strutture dolciarie tutte multate per un importo di 5mila euro. Nella provincia di Fermo i controlli hanno interessato 3 aziende, tutte irregolari e anche per loro segnalazione all’autorità sanitaria e sanzioni per un importo di 3.500 euro. Infine nella provincia di Ascoli Piceno due aziende controllate e multate perché non avevano applicato il piano di autocontrollo che prevede una multa da 2mila euro. Riscontrata anche la mancanza di tracciabilità dei prodotti per una multa di 1.500 euro. I controlli effettuati in regione rientrano in una attività stabilita a livello nazionale per dare più sicurezza sui prodotti che si porteranno in tavola durante le festività natalizie.