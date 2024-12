Il blitz della Finanza. Maxi frode fiscale on line, sequestri per 6 milioni di euro

Acquistava nel mercato asiatico apparecchiature fotografiche a pochi soldi per poi rivenderle in Italia a costi bassi e senza pagarci le imposte. Per farlo si serviva di società lussemburghesi a lui riconducibili che cedevano la merce, ma solo sulla carta, ad una rete di imprese collocate in varie regioni d’Italia tra cui anche le Marche (ma erano anche in Puglia ed Emilia Romagna) sempre gestite da lui ma con intestatari dei prestanome che poi omettevano di effettuare le dichiarazioni di reddito ai fini fiscali per non pagare le tasse. Queste imprese avevano durata breve, rimanevano operative in un tempo limitato, fino al termine di passaggio degli utili per poi venire sostituite da altre. Una sorta di scatole cinesi senza mai vederne la fine. Questo trucchetto ha permesso ad un imprenditore del ravennate di arricchirsi senza pagare le tasse.

Indagando sui canali di acquisto, pubblicizzati anche tramite siti famosi di settore, il comando provinciale della Guardia di Finanza di Ancona ha scoperto una frode fiscale nel commercio online per un totale di 25,5 milioni di euro evasi: 13,5 milioni per le imposte dirette, 8 milioni di Irap e 3 milioni di Iva. Denunciato il ravennate. Le Fiamme gialle sono arrivate all’imprenditore sequestrando merce e proprietà per un valore di 6,5 milioni di euro. Il meccanismo messo in piedi dal ravennate serviva per evadere le imposte attraverso la creazione di numerosi schermi societari fittizi in Italia e all’estero.

L’operazione è stata condotta dai finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria che ha ricostruito un imponente commercio di apparecchiature fotografiche immesse sul mercato italiano negli ultimi anni con una totale evasione di imposte. In soli quattro anni sarebbero stati evasi appunto 25,5 milioni di euro. Il tutto in danno ad attività concorrenti che non potevano competere con i prezzi stracciati delle attrezzature rivendute poi sul mercato al dettaglio, a grossisti e anche direttamente ai consumatori finali.