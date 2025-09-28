Il blitz della Finanza. Nascosta dentro al bunker c’era la più grande fabbrica clandestina di sigarette

C’era un sofisticato congegno idraulico a mascherare un bunker, ricavato all’interno di un capannone situato a pochi chilometri da Cassino: là sotto si nascondeva la più grande fabbrica clandestina di sigarette mai rinvenuta in Italia. Quel congegno, infatti, apriva un nascondiglio sotterraneo, dov’erano installati macchinari e venivano custodite tonnellate di sigarette contraffatte. A portare tutto alla luce è stata la Guardia di Finanza del Comando provinciale di Ancona, coadiuvata da quella di Frosinone e in un’inchiesta coordinata dalla Procura della Repubblica di Cassino, che nei giorni scorsi ha eseguito una complessa operazione che ha portato all’individuazione di una fabbrica clandestina di sigarette contraffatte. L’impianto, secondo le perizie, aveva la capacità produttiva di circa 2 miliardi e 700 milioni di sigarette in un solo anno (circa 7.200.000 al giorno).

Gli accertamenti svolti dai finanzieri anconetani hanno permesso di individuare un apparente deposito di logistica di oltre 3.200 metri quadri, che in realtà celava un vero e proprio opificio industriale, frutto della fusione tra tecnologia ed edilizia agreste. Quando i militari sono entrati, il capannone è apparso quasi vuoto e privo di indizi che potessero destare sospetti. Ma durante le perquisizioni è stato trovato, in uno scatolone, un telecomando che azionava le leve per sollevare una struttura in alluminio – apparentemente un ufficio – svelando in verità l’accesso al bunker. Una realtà simmetrica a quella di superficie. Ma che aveva percorsi e gallerie, impianti di areazione, alloggi, docce, bagni, sala da pranzo, dove si alternavano gli addetti alla produzione, e persino un’officina per riparare i macchinari.

L’irruzione ha permesso di far emergere una vera e propria manifattura illecita di tabacchi costituita da tre linee di lavorazione del tabacco e confezionamento di pacchetti di sigarette, nonché quantitativi di sigarette di contrabbando per oltre 150 tonnellate, pronte per essere immesse nel mercato nazionale e unionale, nonché complessi macchinari adibiti alla produzione e alla lavorazione del tabacco, oltre 170 tonnellate di precursori, tra cui 12 milioni di cartoncini contraffatti, 15 milioni di filtri, 20 milioni di fogli laminati contraffatti, in aggiunta a bobine ed altri precursori. Inoltre, gli accertamenti hanno portato all’individuazione di altri stabilimenti poco distanti che sarebbero rientrati nella stessa rete logistica.

L’attività investigativa è culminata con il più grande sequestro di Tle mai realizzato in Italia e in Europa ed ha portato all’esecuzione di un arresto e diverse denunce per il reato di contrabbando aggravato. Al momento, l’inchiesta ha fatto emergere un totale di tributi evasi di circa 600 milioni di euro, nonché, secondo le perizie tecniche sui macchinari, proventi stimati illeciti in circa 130 milioni. Sequestrati beni per un valore totale stimato a oltre 53 milioni.