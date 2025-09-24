Il blitz della Finanza. Scoperta maxi frode fiscale. Sequestro da due milioni

Risparmiare sulla manovalanza per guadagnare il massimo senza pagare le imposte. C’era riuscita una società che operava ad Ancona, nell’ambito della cantieristica navale, emettendo fatture false per giustificare costi di spesa mai sostenuti e generare così crediti d’Iva che l’esentava a pagare contributi previdenziali e tasse. Il giochetto però è durato poco perché la guardia di finanza di Ancona, con il comando provinciale e il nucleo Pef (polizia economico finanziaria), ha scoperto il presunto imbroglio sequestrando beni e conti correnti a capo della società inquisita per un valore di oltre 2 milioni e 300mila euro pari a crediti d’imposta ritenuti inesistenti e una parte dei quali finanziabili con risorse del Pnrr. A capo della società anconetana si sono susseguiti due responsabili, entrambi denunciati a piede libero per frode fiscale e indebite compensazioni. Quello attuale è un 78enne originario dell’Abruzzo, quello precedente, che ha avuto un incarico protempore, è un 52enne siciliano.

Su disposizione del gip del tribunale di Ancona i finanzieri hanno dato esecuzione, nelle settimane scorse, a un decreto di sequestro preventivo di oltre 2 milioni e 300mila euro a carico dei due denunciati sottoponendo a vincolo sia beni immobiliari (nelle rispettive regioni di provenienza) che quote societarie nonché conti correnti, anche esteri. L’indagine, avviata un anno fa, è arrivata anche a conclusione e si attende la notifica della chiusura agli indagati. L’operazione è stata condotta dai finanzieri del nucleo Pef di Ancona, che hanno individuato la società, anello di un più ampio circuito fraudolento creata appunto per generare crediti d’imposta fittizi attraverso fatturazioni false che attestavano cessioni di azienda, brevetti industriali inesistenti, investimenti in beni strumentali aziendali come macchinari e addirittura corsi di formazione fatti dal personale di pendete ma dei quali non sono stati trovati riscontri oggettivi perché, sostiene la guardia di finanza, mai avvenuti.

Documentando queste spese la società, che oggi risulta chiusa, era riuscita quasi ad azzerare il debito verso l’erario e consistenti per lo più in contributi previdenziali Inps e Inail dei propri dipendenti da versare a fronte della manodopera fornita ad una consorziante. La guardia di finanza è arrivata alla società denunciata attraverso i controlli fatti per monitorare la corretta destinazione degli incentivi alle imprese introdotti dal Pnrr sotto forma di crediti d’imposta. Nell’ambito della stessa analisi sono stati individuate altre 50 persone, con attività tra Ancona e provincia, nei più svariati campi (non solo la cantieristica navale) che hanno commesso violazioni simili ma meno gravi e che si sono subito accordate con le fiamme gialle per la restituzione dei crediti facendo rientrare già nelle casse pubbliche 4 milioni di euro. I titolari delle attività hanno scelto in questi casi la strada del dialogo preferendo pagare per non incorrere in denunce penali.