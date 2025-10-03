Il blitz della polizia. Condannato quattro volte. Stavolta finisce in carcere

Condannato quattro volte, per quattro reati diversi, finisce in carcere per scontare un cumulo di pene. Si trovava ad Ancona un pluripregiudicato di 43 anni, di origine marocchina, portato nel carcere di Montacuto dai poliziotti della squadra mobile. Lì ci rimarrà per una pena di 2 anni, 6 mesi e 18 giorni. L’ordine di esecuzione della carcerazione è stato emesso lo scorso 30 settembre, dall’ufficio Esecuzioni Penali della Procura di Ancona.

La prima sentenza che riguarda l’arrestato è del febbraio del 2005, emessa dal tribunale di Sanremo. L’uomo è stato condannato a mesi 9 di reclusione per essere rientrato, con un altro nominativo, nel territorio nazionale nonostante fosse stato raggiunto da decreto di espulsione. Con la seconda sentenza, emessa a giugno del 2004, dal gip di Bologna e confermata dalla Corte d’Appello a maggio del 2013, è stato condannato a un anno di reclusione per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti commesso, con un altro nominativo, a Bologna nel 2004.

Con la terza sentenza, emessa a dicembre del 2014, dal tribunale di Ancona, è stato condannato a un anno di reclusione per il reato di furto aggravato, commesso nel capoluogo dorico ad agosto del 2007. Dopo una indagine effettuata dai poliziotti della squadra mobile è stato riconosciuto come l’autore di un furto aggravato commesso nel pomeriggio del 6 agosto 2007, in un supermercato, dove aveva portato via 1.140 euro.

La quarta sentenza, emessa a dicembre del 2021, dal tribunale di Ancona e confermata dalla Corte d’Appello nel 2023, è stato condannato a un anno e 4 mesi per spaccio, fatti accaduti a Camerano a novembre 2021. Fu arrestato in flagranza con cocaina e hashish.