Il blitz della polizia. Tatuaggi e rimozioni laser. Ma lo studio in casa è abusivo

Quattrocento aghi sporchi di sangue e materiale biologi non smaltito correttamente. Sono stati trovati a casa di un 37enne extracomunitario che aveva improvvisato una attività di tatuatore senza averne i permessi e le autorizzazioni sanitarie. L’uomo è stato denunciato insieme alla sua compagna per esercizio abusivo della professione. E’ stata la polizia di Ancona, insieme al personale dell’Ast e alla Guardia di Finanza a scoprire l’attività dopo l’esposto fatto da una mamma. La figlia della donna, minorenne, a dicembre scorso era tornata a casa con un grosso tatuaggio ad un braccio fatto dal 37enne e senza che i genitori della ragazzina avessero dato il permesso. La madre della minore si era rivolta alla questura e la squadra amministrativa e di sicurezza della divisione Pas aveva avviato una indagine. Il 12 marzo scorso è stata fatta un perquisizione a casa del sospettato, su richiesta della Procura, e sono state sequestrate le strumentazioni del lavoro abusivo, compreso un macchinario laser che il 37enne pubblicizzava sui social per rimuovere tatuaggi vecchi. Una operazione questa che solo un medico può fare ma che lui avrebbe in casa senza le dovute accortezze igieniche. La coppia è stata multata anche di 15mila euro.