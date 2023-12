Il blitz della polizia. Tentano di entrare nell’ex cinema Mr. Oz: sette ragazzini nei guai

Volevano a tutti i costi andare al cinema. Peccato che la sala fosse chiusa da anni. Sette giovani rintracciati in via Damiano Chiesa e riconsegnati ai genitori. Sarebbero tutti minorenni i sette ragazzi che sono stati scoperti dalle Volanti della polizia mentre tentavano di entrare in uno dei più storici cinema di Ancona, il multisala ´Mister Oz´, di via Damiano Chiesa. Gli abitanti della zona avrebbero avvertito un forte odore acre. Affacciatisi alla finestra, avrebbero visto del fumo e sentito un vociare intenso.

Solo dopo avrebbero capito che alcune persone, tutti giovanissimi, stavano tentando di entrare nello stabile, sbarrato da anni. Immediata la chiamata alla sala operativa del 112. Sul posto, in pochi minuti, gli agenti della polizia. La pantera, una volta accostatasi al cinema, ha notato un gruppo di ragazzi che, dopo essersi arrampicati sopra un casottino di cemento tentava di oltrepassare la recinzione per nascondersi. Dopo qualche minuto, gli occhi vigili dei poliziotti hanno intercettato un ragazzo, seduto su un muretto adiacente al cinema. Un cinema in cui sono passate generazioni di anconetani. Il nervosismo non è passato inosservato agli uomini del 113.

"Sono passato dalla recinzione con alcuni amici. Volevamo entrare dentro il multisala". Per fortuna, però, sono stati fermati in tempo. A terra, gli strumenti che il gruppetto, per cercare di introdurvisi, avrebbe usato per rompere la recinzione posta a protezione della porta antipanico dell’edificio. "Li abbiamo trovati qui, non sono mica nostri", si sarebbero giustificati i giovanotti. Poco dopo, anche gli altri sei adolescenti si sono presentati spontaneamente alla polizia. Gli agenti li hanno identificati uno ad uno. Stando a quanto trapela, si tratterebbe di italiani, tutti residenti ad Ancona, nella zona del Passetto, o comunque in vie limitrofe al ´Mr. Oz´. I ragazzi sono stati accompagnati in questura e riaffidati ai genitori, in attesa della formalizzazione di denuncia della proprietà.

Nicolò Moricci