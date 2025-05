Il blitz di Vannacci: "Qui non ho visto cosacchi o soldati"

L’appuntamento prendeva il nome di ‘Ricostruire l’Europa’. Argomenti che tratta quotidianamente al Parlamento di Bruxelles. Ma la sua presenza, non causale in vista dei prossimi appuntamenti elettorali, è servita a dare una spinta alla Lega, compatta nella sede regionale di Ancona per l’arrivo di ieri mattina del generale Roberto Vannacci. Nelle Marche, la risposta dell’eurodeputato alle domande della stampa, "il nostro obiettivo è ottenere un risultato efficace ed efficiente. Stiamo parlando con i marchigiani, è la nostra forza. Quella di un partito legato al territorio e che pensa alla persone, al loro futuro, al loro benessere, alla loro prosperità". Poi dritto al punto: "Vogliamo mantenere un governo di centrodestra". Tanti i temi sviscerati, dall’energia all’agricoltura, per arrivare alla manifattura. "L’Italia è la patria delle arti e dei mestieri. Le Marche rappresentano una delle regioni con il più alto numero di imprese per abitante, ma oggi tutto questo è messo a rischio", ha spiegato. Ed è tornato a guardare all’Europa: "Il Green Deal è la più grande truffa che l’Occidente ha subito dal dopoguerra a oggi, non è servito a nulla. È servito a delocalizzare le industrie e le manifatture, a renderci più poveri e non ha conseguito alcun risultato nell’ambito dell’ecologia e della sostenibilità. Altra truffa è il Rearm Europe. Non c’è nessuna necessità di riarmarci. Non ho visto cosacchi ad Ancona, non ho visto soldati russi. Non ci sono minacce dirette che provengono dalla Russia", ha aggiunto, parlando invece di un piano "economico-finanziaria per cercare di rilanciare l’industria tedesca che è in profonda crisi. E forse anche quella francese". Numerose le autorità politiche presenti. Oltre ai vertici della segreteria regionale della Lega, in testa l’onorevole Giorgia Latini e il vice Luca Buldorini, il vicepresidente regionale Filippo Saltamartini, il collega assessore Andrea Maria Antonini, le assessore di Ancona e Falconara Antonella Andreoli e Elisa Penna. Al tavolo dei relatori, invece, anche Andrea Aquili, responsabile del Team Vannacci per le Marche, che promuove alcuni eventi sul territorio in presenza del generale. Lunedì tappa a Sant’Elpidio a Mare, ieri nel capoluogo dorico con tanto di "visita al carcere di Barcaglione", ha spiegato Aquili, prima dell’incontro con i fedelissimi. Presente anche il sindaco di Filottrano Luca Paolorossi (nella foto). Proprio a Villa Gentiloni, nel 2023, Vannacci era stato protagonista di una delle sue presentazioni in tutt’Italia del libro ‘Il mondo al contrario’.

Giacomo Giampieri