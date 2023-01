Il blues dei Varnelli’s Sul placo dell’Onstage

Volete trascorrere un sabato sera ascoltando buona musica dal vivo, di quella che difficilmente permette di restare fermi? Allora una possibile meta è l’Onstage Club di Castelfidardo, dove da qualche tempo sono tornati i live, dopo il difficile periodo della pandemia. Dopodomani (ore 22.45) a salire sul palcoscenico saranno The Varnelli’s, formazione anconetana specializzata in un sound fatto di rhythm’n’blues e jump blues. Un gruppo molto noto dalle nostre parti, e che proprio nelle esibizioni dal vivo dà il meglio di sé. La band è composta dalla migliore sezione ritmica marchigiana: Gianfranco Francelli al contrabbasso e Fernando Casalino alla batteria, guidati da un carismatico cantante e chitarrista che risponde al nome di Paolo Fioretti. Federico Taffi è il quarto elemento della band: un talentuoso solista che attraverso il suo sassofono conferisce al suono della band potenza ed eleganza allo stesso tempo. The Varnelli’s rendono omaggio, in particolare, al Chicago Blues e al West Coast Blues degli anni Quaratnae Cinquanta, senza tralasciare la produzione di brani inediti.

E’ un modo per aggiungere un po’ di freschezza e molta energia alle loro scatenate esibizioni. La formazione dorica ha partecipato ad alcuni tra i più importanti festival di rhythm’n’blues d’Italia come il "Moondogs festival", e ha aperto i concerti di alcuni musicisti e band di grandissima importanza e influenza in materia, come Nick Curran, The Hormonauts, The Restless, Roxy Rose, Kick ‘em Jenny e Luca Giordano, tanto per fare qualche nome. A livello tecnico gli elementi chiave della musica del gruppo sono le dinamiche, le armonie create dal ‘dialogo’ tra sassofonoj e chitarra e la ritmica martellante. L’ingresso al concerto è gratuito.