Il bluff del ristorante. Truffa da 22mila euro

Con la scusa di farlo entrare in una società per la gestione di un ristorante avrebbero indotto un uomo con qualche deficit cognitivo a farsi dare 22mila euro. Incassata la somma della società non c’è stata nemmeno l’ombra. Con l’accusa di truffa aggravata in concorso sono finiti a processo un ristoratore e una responsabile di sale di una attività ben avviata a Fabriano. Imputati un romano di 56 anni, titolare dell’attività, e una fabrianese di 40 anni, sua dipendente. Stando alle accuse che hanno portato i due davanti al giudice Pietro Renna era stato promesso alla vittima, un 3enne del posto, parte civile con l’avvocato Ruggero Benvenuto, un acquisto delle quote societarie del 30% con una restituzione dell’importo versato pari a 350 euro al mese, per sei mesi. Per l’accordo ci sarebbe stata anche una scrittura privata, firmata dalla donna. Il 34enne aveva messo da parte un gruzzoletto a seguito di un risarcimento che aveva ottenuto dopo un incidente. A casa i familiari si erano accorti che di quei soldi sul conto non era rimasto quasi più nulla, solo poche centinaia di euro. Parlando con lui era emerso il pagamento dei 22mila euro. La famiglia è andata a fondo e non ha trovato società inerenti quell’accordo così ha fatto denuncia a i carabinieri vista anche la minorata difesa del figlio a cui hanno poi affidato un amministratore di sostegno per evitare che fosse raggirato ancora. Il giudice ieri ha sentito la parte offesa e la mamma di lui dando poi incarico all’amministratore di sostegno di avere tutti i movimenti bancari del 34enne.

ma.ver.