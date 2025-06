Il boom dei Pinguini Tattici Nucleari. In 35mila allo stadio Del Conero. Ragazzi accampati un giorno intero

La magica notte dei Pinguini Tattici Nucleari è una festa per oltre 30mila persone arrivate allo stadio Del Conero di Ancona. Un pienone, come previsto, per il coinvolgente concerto della popolare band originaria di Bergamo. Il pubblico si è scatenato a ritmo dei più grandi successi, cantando a squarciagola e mostrando enorme affetto nei confronti di un gruppo particolarmente apprezzato nel panorama musicale italiano. Gruppo che, già nella serata di venerdì, aveva assaggiato l’aria di Ancona. E dopo il viaggio nella stessa giornata, l’ingresso al Del Conero: "Siamo arrivati in Ancona", ha detto il frontman della band Riccardo Zanotti. "Mi hanno detto che si dice così. E quindi in Ancona".

Dalle prime ore del pomeriggio di ieri, poi, un autentico fiume di persone. Chi a piedi, chi in navetta (tanti, tantissimi a recepire le indicazioni date in precedenza dalle autorità), chi con i motorini. Poi la camminata in direzione dello stadio. Paziente, ordinata. In attesa dei controlli di routine prima dei grandi live. Poche ore dopo, un’altra storia su Instagram dei Pinguini con Zanotti che, appellandosi al buonsenso, ha invitato le persone a raggiungere l’impianto di Passo Varano con congruo anticipo, onde evitare code o ritardi. Poi ha anticipato: "Saremo in 35mila e sarà bellissimo". La sorpresona, non certo nuova ai Pinguini Tattici Nucleari, nel cuore del pomeriggio e nella trepida, ma sempre composta attesa dei primi entrati: la band fuori, sul prato, a salutare gli spettatori. Emozionante per chi c’era. Bambini, famiglie intere, gente di ogni età. Per una band che continua a macinare record, ovunque vada. E Ancona non ha fatto eccezione. Regalando ai Pinguini, ma in fondo anche regalandosi, una notte magica. La magia della musica, e della musica dei Pinguini Tattici Nucleari, in grado di unire intere generazioni.