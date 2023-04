Il boom della Ips Electronics Si punta ai 10 milioni di fatturato

Ha deciso di sfidare la pandemia, le tensioni inflazionistiche e i venti di guerra, cogliendo tutte le opportunità offerte dal mercato e investendo in infrastrutture commerciali. Ips Electronics Europe, giovane azienda con sede ad Ancona attiva nella fornitura di componenti elettronici per la produzione industriale, ha chiuso il 2022 con un fatturato di circa 8 milioni, raddoppiando il risultato in un anno nonostante il periodo di grandi incertezze. Nata nel 2011 come start up da un’intuizione di Marco Viezzoli, ex amministratore delegato di Aethra, la storica società di telecomunicazioni fondata dal padre, Giulio Viezzoli, Ips Electronics Europe è così arrivata in dodici anni di vita a ricoprire un ruolo di primo piano tra i player internazionali in un settore dove la concorrenza dei grandi competitor è particolarmente agguerrita. Un inarrestabile trend verso l’alto per l’azienda, che, nel prossimo futuro, punta ad espandersi ulteriormente, e a raggiungere, entro il 2024, il traguardo dei 10 milioni di fatturato. "Sono particolarmente orgoglioso – afferma l’amministratore delegato di Ips Electronics Europe, Marco Viezzoli – delle performance ottenute".