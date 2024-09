Il boom di Senigallia. E’ lei la regina dell’estate: "Il segreto? Sempre eventi. E già pensiamo al Natale"

"L’estate sta finendo", ma non a Senigallia dove dopo una stagione da incorniciare, crescono le richieste anche per il mese di settembre. Lambita dalle mucillagini, la Spiaggia di velluto raccoglie i frutti di una stagione dove gli eventi sono stati una costante, ma si guarda già alla prossima stagione cercando di conquistare anche il mercato degli stranieri che si sono rivisti in città dopo anni di assenza. Per gli addetti ai lavori (e per i dati) è stata Senigallia la regina dell’estate marchigiana. "Credo sia stato fondamentale il buon inizio e la pubblicità radiofonica – spiega Marco Manfredi, presidente di Federalberghi – A giugno abbiamo recuperato quanto è stato perso l’anno scorso, nel mese di luglio abbiamo avuto le stesse presenze del 2023, forse qualcosa in più, mentre per quanto riguarda agosto, le mucillaggini in Adriatico non hanno portato disdette ma non si è registrata una crescita di prenotazioni. Per settembre al momento c’è interessamento ma si vedrà più avanti, solitamente è un mese in cui le prenotazioni arrivano all’ultimo". Un’estate positiva anche per l’assessore al Turismo Simona Romagnoli: "Siamo partiti a bomba con il raduno delle Harley Davidson, questo ci ha permesso di entrare in tutti i canali sia nazionali che internazionali – afferma – un lancio di cui altre località non hanno potuto giovare e su questa scia abbiamo proseguito con un susseguirsi di eventi, ma l’estate non è ancora finita. Ci sono prenotazioni anche per tutta la prossima settimana e abbiamo numerose richieste per il mese di settembre".

Dopo la perturbazione che ha interessato i primi giorni della settimana, il fantasma mucillagini sembra essere scacciato: "È un problema che fortunatamente non ci ha investito nel pieno della stagione com’è accaduto ad altre località – afferma – ci sono stati alcuni giorni a ridosso del ferragosto, ma non abbiamo avuto disdette, forse anche perché sui social non c’è stata una cattiva pubblicità".

Un’estate con il segno positivo anche per i ristoratori: "L’evento delle Harley ha sicuramente ‘dopato’ il periodo iniziale – spiega Max Frezza, titolare di Cavò Lieviti e Distillati – non sembra che l’estate sia alle battute finali, non si avverte ancora una flessione. Via Carducci, è un luogo piacevole anche in estate e l’unione dei locali vicini fa la forza, è bello vedere attività che hanno un’offerta diversa tutte piene". Quasi pronto il calendario autunnale, l’Amministrazione lavora già sul Natale e alla prossima stagione in cui si dovrà alzare l’asticella se si vogliono mantenere certi numeri: "Stiamo cercando di dare una continuità di eventi durante tutto l’anno, proprio per evitare che la città si spenga – prosegue la Romagnoli – dobbiamo lavorare sugli stranieri del nord Europa, un segmento in crescita, ma possiamo dire di essere sulla strada giusta". Già pronto il prossimo evento in programma il 14/15 settembre, quando sulla spiaggia di velluto arriverà Gregorio Paltrinieri con il suo ‘Dominate The Water’, il circuito di manifestazioni di nuoto in acque libere ideato dal campione olimpico.