Il Borghetto agguanta l’Fc Osimo. Tris di Loreto contro Tolentino

Il Borghetto raggiunge in vetta l’Fc Osimo. Tre le reti del Loreto all’Elite Tolentino. Prima categoria, 3^ giornata. Girone B. Argignano-Castelbellino 3-1, Real Cameranese-Borgo Minonna 1-1, Barbara Monserra-Cingolana 1-1, Borghetto-Pietralacroce 3-0, Cupramontana-Filottranese 1-1, Fc Osimo-Olimpia Marzocca 2-2, Le Torri Castelplanio-Passatempese 0-3, Staffolo-Castelleonese 0-2. Classifica: Fc Osimo e Borghetto 7; Le Torri 6; Argignano, O.Marzocca, Barbara M. e R.Cameranese 5; Passatempese, Castelleonese, Filottranese e Castelbellino 4; Borgo Minonna 2; Cupramontana, Staffolo, Pietralacroce e Cingolana 1. Prossimo turno (4^ giornata, 11-12/10/25): Borgo Minonna-Le Torri Castelplanio, Castelbellino-FC Osimo, Castelleonese-Real Cameranese, Cingolana-Argignano, Filottranese-Staffolo, Olimpia Marzocca-Borghetto, Passatempese-Barbara Monserra, Pietralacroce-Cupramontana. Girone C. Oggi (ore 14.30): Porto Potenza-San Claudio. Ieri: Cluentina-Potenza Picena 2-1, Montegiorgio-Santa Maria Apparente 1-0, Appignanese-Pinturetta 0-0, Loreto-Elite Tolentino 3-0, Montecassiano-Castelraimondo 0-1, Montecosaro-Belfortese 0-1, Portorecanati-Montemilone Pollenza 1-1. Classifica: Belfortese 9; Pinturetta e Montegiorgio 7; Castelraimondo 5; Montemilone P., Loreto, Montecassiano, Appignanese e Cluentina 4; S. Claudio, Potenza P., Portorecanati e Montecosaro 3; S.M.Apparente 2; Porto P. e Tolentino 0. Prossimo turno (4^ giornata, 11-12/10/25): Potenza P.-Loreto.