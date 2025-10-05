La lunga caccia del re dei tartufai

Davide Eusebi
La lunga caccia del re dei tartufai
Ancona
CronacaIl Borghetto agguanta l’Fc Osimo. Tris di Loreto contro Tolentino
5 ott 2025
MICHELE CARLETTI
Cronaca
Il Borghetto agguanta l’Fc Osimo. Tris di Loreto contro Tolentino

Il Borghetto raggiunge in vetta l’Fc Osimo. Tre le reti del Loreto all’Elite Tolentino. Prima categoria, 3^ giornata. Girone B. Argignano-Castelbellino 3-1, Real Cameranese-Borgo Minonna 1-1, Barbara Monserra-Cingolana 1-1, Borghetto-Pietralacroce 3-0, Cupramontana-Filottranese 1-1, Fc Osimo-Olimpia Marzocca 2-2, Le Torri Castelplanio-Passatempese 0-3, Staffolo-Castelleonese 0-2. Classifica: Fc Osimo e Borghetto 7; Le Torri 6; Argignano, O.Marzocca, Barbara M. e R.Cameranese 5; Passatempese, Castelleonese, Filottranese e Castelbellino 4; Borgo Minonna 2; Cupramontana, Staffolo, Pietralacroce e Cingolana 1. Prossimo turno (4^ giornata, 11-12/10/25): Borgo Minonna-Le Torri Castelplanio, Castelbellino-FC Osimo, Castelleonese-Real Cameranese, Cingolana-Argignano, Filottranese-Staffolo, Olimpia Marzocca-Borghetto, Passatempese-Barbara Monserra, Pietralacroce-Cupramontana. Girone C. Oggi (ore 14.30): Porto Potenza-San Claudio. Ieri: Cluentina-Potenza Picena 2-1, Montegiorgio-Santa Maria Apparente 1-0, Appignanese-Pinturetta 0-0, Loreto-Elite Tolentino 3-0, Montecassiano-Castelraimondo 0-1, Montecosaro-Belfortese 0-1, Portorecanati-Montemilone Pollenza 1-1. Classifica: Belfortese 9; Pinturetta e Montegiorgio 7; Castelraimondo 5; Montemilone P., Loreto, Montecassiano, Appignanese e Cluentina 4; S. Claudio, Potenza P., Portorecanati e Montecosaro 3; S.M.Apparente 2; Porto P. e Tolentino 0. Prossimo turno (4^ giornata, 11-12/10/25): Potenza P.-Loreto.

