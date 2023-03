Il borgo sbarca alla vetrina di Tipicità

Anche il borgo di Sassoferrato dopo le ferite dell’alluvione alla vetrina di Tipicità Festival al via oggi a Fermo. In virtù della nuova collaborazione nata con i Borghi più belli d’Italia nelle Marche Sassoferrato, sarà coinvolto nell’iniziativa che ben rappresenteranno i 30 borghi certificati delle Marche, custodi di antiche tradizioni, scrigni di storia e cultura, che formano la Città d’arte diffusa più grande della Regione. Grazie anche al contributo dell’associazione nazionale de i Borghi più belli d’Italia i Comuni marchigiani saranno protagonisti con un variegato programma di animazioni e degustazioni stilato dalla coordinatrice regionale Cristiana Nardi. "La tre giorni - spiegano dal Comune di Sassoferrato - sarà una bella vetrina per l’enogastronomia marchigiana con assaggi di vino, cibi locali, dolci e salumi che racconteranno l’unicità di questi territori". Ci saranno giovani produttori come lo Zafferano dei Greci, ma anche la Crescia del Palio della miniera di zolfo di Cabernardi e lo chef Luca Sbicca della Taverna da Bartolo con i suoi ricercati piatti. Sassoferrato sarà presente inoltre agli stand dell’Unione Montana Esino–Frasassi e Parco Naturale Regionale Gola della Rossa e di Frasassi, e Alte Marche Cuore Accogliente dell’Appennino.