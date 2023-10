Il branco è alle strette. Pestaggio al Viale: il questore è pronto con il decreto Caivano

Il questore è pronto ad applicare il decreto Caivano per il gruppo di minorenni in fase di identificazione che come riportato ieri dal Carlino si è reso responsabile del pestaggio ai danni di un 54 anni al Viale della Vittoria, nei pressi del ristorante Giardino. L’uomo è stato pestato per aver chiesto "permesso" mentre camminava con la moglie. Erano circa le 22.30. Le indagini sono ancora in corso, ma – secondo quanto trapela – il 54enne, originario di Ancona, stava tranquillamente passeggiando davanti all’entrata del ristorante, in via Filzi, quando pare abbia chiesto "permesso" a un gruppo di ragazzi che si trovava nei pressi del locale. Voleva solo continuare a camminare con la compagna, ma da lì ne sarebbe nato un diverbio che ha portato a un brutale pestaggio. La vicenda è avvenuta di fronte a piazza Diaz, tra il viale e corso Amendola, sotto gli occhi dei tanti avventori che a quell’ora cenavano nel rinomato ristorante. Il fatto sarebbe avvenuto interamente all’esterno degli spazi di Antonio Ambrosio, il titolare de ‘Il Giardino’, che chiarisce la propria estraneità in relazione all’episodio: "Non so cosa sia successo – dice – Quei ragazzi hanno mangiato da me e poi sono usciti. Forse, volevano fumare una sigaretta, non so – riflette – Ad un tratto, abbiamo sentito un gran caos, gente che urlava e che entrava per chiedere di chiamare i carabinieri". Così, la figlia di Ambrosio ha composto il numero unico di emergenza, il 112. In una manciata di minuti, sul posto, sono arrivate le gazzelle del Radiomobile dei carabinieri, seguiti dall’ambulanza del comitato di Ancona della Croce Rossa. I ragazzi hanno mangiato al ‘Giardino’. "Quando si trovavano all’interno, quel gruppetto si è comportato bene, non ha dato problemi. Erano in cinque – racconta Ambrosio – quattro maschi e una ragazza. Hanno mangiato serenamente, poi, ripeto, non so cosa sia accaduto. Abbiamo subito chiamato i soccorsi – ribadisce – Al giorno d’oggi, quando vedo certi ragazzi, evito di parlarci, non conosco la situazione, non so chi avesse torto, ma saranno sicuramente i soliti bulletti che si incontrano in giro. Tutto ciò che volevamo – commenta – è evitare che la situazione degenerasse". Il 54enne sarebbe stato colpito con calci e pugni. "Forse – ipotizza Antonio – due di loro erano maggiorenni, gli altri tutti minori. Però – chiosa – è difficile per me risalire all’età precisa". Stando a una prima diagnosi, il 54enne vittima del pestaggio avrebbe riportato un grosso ematoma al piede sinistro (gli sarebbero saltati sopra), dolori alle costole, molte escoriazioni alle braccia e un versamento all’occhio. Sotto choc la moglie. Il ferito, una volta stabilizzato, è stato trasportato all’ospedale regionale di Torrette. Le indagini, fino a ieri sera, erano ancora in corso per chiarire l’esatta dinamica.