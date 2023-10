Il Brescia alla prova Modena. Zona playoff sempre più vicina

A soli tre giorni dalla vittoria di Terni, il Brescia torna in campo per il primo dei tre recuperi che lo attendono dopo l’estate tormentata che ha fatto entrare in gioco le Rondinelle solo alla quarta giornata in attesa della riammissione in B. Alle 18.30 al Rigamonti arriva il Modena e l’obiettivo di Gastaldello è quello di continuare a scalare la classifica dopo che Cellino ha dichiarato "per riconquistare la fiducia della gente abbiamo solo una strada ovvero vincere, vincere il più possibile". Con tre vittorie e quattro pareggi dopo sette partite, unica squadra imbattuta, miglior difesa con soli due gol subiti, il Brescia è in fiducia e con questa deve continuare a battere il ferro fin che è caldo. Gastaldello, come sempre prima di un infrasettimanale, non ha rilasciato dichiarazioni. Dopo quello già visto sabato a Terni, è atteso comunque ancora un po’ di turnover. Le previsioni meteo garantiscono ampia pioggia durante il match, campo pesante e quindi molto probabile l’impiego di un attaccante strutturato come Borrelli dal primo minuto, probabilmente in coppia con Moncini. Non recuperabili Cistana e Fares.

Brescia (3-5-2): Lezzerini; Papetti, Mangraviti, Adorni; Dickmann, Bisoli, Paghera, Bjarnason, Huard; Borrelli, Moncini. Cristiano Tognoli