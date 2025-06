Il Brumotti show accende l’estate degli eventi

Con il Brumotti show ha preso il via il calendario degli eventi estivi. In tanti ieri pomeriggio hanno preso d’assalto piazza Garibaldi, che per un’ora si è trasformata in un parkour dove il biker e inviato di Striscia la Notizia si è cimentato in uno show sulle due ruote insieme alla sua crew in esibizioni che hanno lasciato con il fiato sospeso i tanti che tra gli applausi hanno assistito sbalorditi alle acrobazie dei biker.

Non solo spiaggia di velluto, ma l’intero territorio sarà percorso in bicicletta da Brumotti che non si è fermerà nemmeno di fronte alla scalinata di Scapezzano. Tanti i video girati per la promozione di Senigallia ed il suo hinterland, con i suoi tanti percorsi adatti ai cicloamatori. Sono infatti sempre di più gli hotel che si stanno attrezzando per ospitare i ciclisti.

Tra i tanti che amano percorrere in bicicletta la città e l’entroterra c’è anche l’ex Ct della Nazionale Roberto Mancini. Ma ieri nessuno è riuscito a rubare la scena a Brumotti, idolo di tanti giovanissimi che si sono messi in fila in attesa di scattarsi una foto con lui. Il biker è arrivato in città insieme alla sua fidanzata Annachiara Zoppas, proprio nel giorno del suo compleanno che ha voluto festeggiarlo in un ristorante in collina, insieme ad alcuni Amministratori.

Non solo uno show, ma la presenza di Brumotti è una promozione per Senigallia e il suo territorio che faranno conoscere le loro bellezze viaggiando in bicicletta. Un primo week-end da bollino rosso: da ieri è attivo il servizio di Guardia Medica Turistica, mentre da oggi scatta la sosta a pagamento sul lungomare. Lunedì si riparte con una serata organizzata da Rotary e Panatholon che vedrà il Campioni del Mondo 1982 Beppe Bergomi, pronto a ripercorrere le ‘Notti Magiche’ del Mundial. Il prossimo week-end sarà ancora all’insegna dello sport con l’Adriatic Tattoo Sport &Festival.