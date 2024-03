Il "buco nero" dell’Ancona: un gol preso tira subito l’altro

Anche a Perugia l’Ancona è caduta nel suo "buco nero": preso un gol ecco che ne becca un altro. E’ il male oscuro dell’Ancona che i dorici hanno cominciato a evidenziare durante l’era Donadel: 1-2 contro il Gubbio, due gol in 8’, 4-0 a Cesena, due gol il 4’ a inizio ripresa, 3-3 a Pesaro, due gol in 5’. Un male che, trascorso il primo periodo della gestione Colavitto 2.0, è tornato a presentarsi, a cominciare dalla rimonta subita a Vercelli dal Sestri (3-2), due gol in 12’, e poi diventato frequente negli ultimi tempi: contro la Vis Pesaro, 2-2, due gol in 8’, contro la Carrarese, 2-2, due gol in 7’, contro il Rimini, 1-3, ben tre gol in 7’, poi ad Arezzo, 3-0, due gol in 6’ e per finire a Perugia, 2-0, due gol in 5’. Se tre coincidenze costituiscono una prova, come scriveva Agatha Christie, qui la prova è confermata da ben più circostanze. Poi ci sono gli episodi, i rigori, le espulsioni, fatti che possono intervenire indirizzando una partita in un verso o nell’altro e che, magari, contribuiscono a creare la "coincidenza". Ma il calcio è uno sport di situazioni, cui una squadra deve fare fronte durante la partita, e poi ci sono sempre anche gli avversari, che contribuiscono ad aumentare i fattori che incidono su un risultato. Ma resta il fatto che, come ha spiegato anche il portiere Perucchini nel dopopartita a Perugia, dopo che hai preso gol non puoi smettere di giocare. In troppe circostanze, quest’anno, l’Ancona dopo aver subito una rete ha aspettato di prenderne un’altra prima di provare a reagire. Lo testimonia anche il numero di reti subite, ben 45 in 31 partite, 1,5 gol a partita, Ancona tra le peggiori difese del campionato, davanti solo e nell’ordine a Recanatese, Olbia, Fermana e Pescara. Un Pescara che vanta, però, il secondo miglior attacco del girone. E’ un po’ tardi per pensare di invertire la rotta, come se l’Ancona potesse da una settimana all’altra trasformarsi improvvisamente in una squadra con una difesa ermetica. Ci sono situazioni che non possono essere allenate, dice Colavitto, su cui non riesce a incidere. Probabilmente l’attitudine a smarrirsi e a porgere l’altra guancia fa parte di queste, sempre secondo Colavitto. Difficile, però, immaginare che qualcun altro, se non proprio l’allenatore di una squadra, possa trovare il modo di motivare i ragazzi che scendono in campo, possa conoscerne le debolezze e porvi rimedio, possa cercare nella sua esperienza gli esempi e le parole per spronare un gruppo a mantenere la serenità e la lucidità anche nei momenti più difficili. E’ quello che dovranno fare Colavitto e Noviello in questi giorni che si avvicinano alla sfida contro la Torres. Ieri non si sono allenati Cella e Mondonico, lavoro a parte per Pellizzari, Paolucci, Saco e Vogiatzis, stamattina nuova seduta al Paolinelli.

g.p.