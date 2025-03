Il bullismo e il suicidio, Leonardo era triste

Era stanco Leonardo e avrebbe avuto un malessere generale che lo rendeva scontento anche nella scuola. Tendeva ad isolarsi ma i suoi genitori erano molto presenti nella sua vita e nella sua educazione. Triste e stanco. In questo contesto avrebbe maturato l’idea di togliersi la vita con la pistola del padre, vigile urbano. Il malessere del minore, trovato morto il 15 ottobre scorso a Montignano di Senigallia, emerge dalle perizie sui telefonini e dispositivi informatici in uso al 15enne, studente dell’alberghiero Panzini. La consulenza tecnica che la Procura dei Minorenni ha fatto fare sugli apparecchi all’analista forense Luca Russo, cercando chat, messaggi e anche le interazioni sui social network dove era iscritto, è stata depositata e acquisita dai familiari del giovane attraverso il loro legale, l’avvocato Pia Perricci che oggi ha convocato una conferenza stampa per riferire proprio sugli sviluppi giudiziari. I genitori del minorenne hanno sostenuto da subito che il figlio era vittima di bullismo a scuola. Una scuola dove era arrivato solo da un mese, dopo il trasferimento da un altro istituto scolastico da cui Leo si era voluto togliere. Sul contenuto della perizia saranno date notizie più dettagliate oggi. Non ci sarebbero però messaggi diretti di qualcuno che gli direbbe di farla finita. Solo poche settimane fa la Procura dei Minori aveva convocato il padre e la madre di Leonardo. Di pomeriggio erano andati dalla procuratrice Cristina Tedeschini, come persone informate sui fatti. Alla presenza sempre del loro avvocato, che tutela la coppia dal punto di vista legale per capire se ci sono responsabilità di terze persone sulla morte del figlio, hanno parlato per due ore sugli ultimi giorni di vita del figlio. I genitori avevano fatto una denuncia ai carabinieri dopo il suicidio di Leo, poi integrata diverse volte, segnalando presunti episodi di bullismo che Leonardo avrebbe subito al Panzini di Senigallia. Ai familiari era stata data in quella occasione la notizia che il cellulare del figlio era stato sbloccato ed era stato possibile anche aprirlo. Il materiale trovato è al vaglio della magistratura. Ci sono davvero i riscontri sul bullismo? Il fascicolo, aperto inizialmente della Procura ordinaria, per istigazione al suicidio, contro ignoti, è poi passato alla Procura minorile che non ha ancora concluso le indagini. La sera prima che il minore fu trovato poi morto era riuscito a prendere le chiavi della cassaforte al padre e ad aprire con quelle il forziere dove era custodita la pistola d’ordinanza. Poi era uscito in ciabatte. Il corpo è stato trovato la mattina, a poca distanza da casa.