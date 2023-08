Il bullo irriducibile torna in carcere "Le comunità devono fare di più"

di Marina Verdenelli

Mamma coraggio lo aveva perdonato per la rapina ai bagni di piazza Roma, avvenuta a settembre 2021 e costata un calcio sullo stomaco al figlio, derubato di pochi spicci tenuti nel portafoglio. Adesso Patrizia Guerra è preoccupata per quel giovane, nigeriano, oggi ormai maggiorenne, che fallita la messa alla prova è tornato in carcere recentemente. "Io e la sua mamma c’eravamo anche abbracciate – dice Guerra – siamo rimaste sempre in buoni rapporti e speravo che per lui ci fosse una ripresa ma la notizia che è tornato di nuovo dietro alle sbarre mi fa male". Il bullo irriducibile non ha dimostrato di rigare dritto e si è reso responsabile di uno scippo a Portonovo, a luglio scorso, mentre un ragazzo faceva il bagno. Gli erano stati portati via portafoglio e cellulare. La settimana scorsa è stato arrestato e portato al carcere di Bari dopo un ordine di carcerazione emesso dal tribunale dei Minorenni. Deve scontare due anni e mezzo per fatti commessi quando non aveva ancora 18 anni. Per la rapina di piazza Roma gli era stata concessa inizialmente la messa alla prova, che dove durare due anni, per evitare un processo, ma ad ottobre è arrivata per lui la condanna perché la map non è andata a buon fine. A marzo la sentenza è diventata definitiva ma lui era rimasto in comunità in attesa che si decidesse una struttura dove fargli scontare la condanna. Dalla comunità però sarebbe fuggito compiendo il furto a Portonovo, insieme ad un complice. Per quei fatti è stato denunciato di nuovo dalla polizia. "Purtroppo credo che nelle comunità non si aiuti abbastanza questi ragazzi – spiega Guerra – già quando era lì continuava ad usare il cellulare e i social, non aveva tutti questi controlli. Se non c’è un percorso rieducativo è facile che certi ragazzi fragili commettano di nuovo degli sbagli. A me aveva scritto anche una bella lettera dove si diceva pentito ma anche dove chiedeva aiuto perché da solo era cosciente che non ce l’avrebbe mai fatta. Una lettera dove trapelava solitudine. Mi organizzerò per andare a trovarlo se sarà possibile. Non so se il carcere gli sarà di aiuto. Non ho visto un cattivo ragazzo ma un ragazzo solo al quale forse andava fatto un percorso diverso. E’ giusto che chi delinque sia punito però non sempre la pena rieduca se non si fa qualcosa di più per queste persone soprattutto in così tenera età altrimenti come escono tornano come prima e siamo punto e a capo".