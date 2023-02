Il bus chiude le porte: bimbo resta incastrato

Stava salendo sul bus quando le portiere si sono chiuse incastrandogli la faccia. Paura ieri mattina per un bambino di sette anni. Il piccolo, di nazionalità marocchina, era in compagnia della mamma quando ha avuto l’incidente. Mentre salivano a bordo, al Pinocchio, poco prima delle 9, il mezzo pubblico stava ripartendo e per questo aveva azionato la chiusura delle porte. Il bambino non avrebbe fatto in tempo ad entrare completamente che è rimasto incastrato. Appena la gomma del rivestimento di cui sono composte le portiere, per motivi di sicurezza, ha toccato l’ostacolo si sono subito riaperte senza gravi conseguenze per il bambino. L’episodio ha destato qualche preoccupazione alla madre che ha preferito far chiamare una ambulanza, sul posto c’erano anche i vigili urbani. Il bambino è stato affidato alla Croce Gialla che lo ha portato all’ospedale Salesi per le cure del caso. L’autobus, dopo il soccorso, è potuto proseguire per la sua corsa.