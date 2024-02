"Il Caffè Letterario?. Gestione fallimentare"

"Il sindaco Stefania Signorini cade anche sul Caffè Letterario. Al Pergoli arriva il Caffè automatico", l’accusa del capogruppo di Riformisti, Vola e Ancora Falconara, Marco Baldassini. "No, il Caffè Letterario continuerà a funzionare durante gli eventi", garantisce l’Amministrazione. E il nuovo botta e risposta è servito. Per Baldassini, "Signorini ha fatto capitolare la sua Giunta in una decisione inevitabile, visto che addirittura quattro delle cinque ditte contattate per l’installazione di un distributore automatico di bevande hanno dichiarato non redditizia l’installazione" e solo una ditta di Montemarciano si sarebbe fatta avanti.

Il consigliere di minoranza bolla come "fallimentare" la gestione del Caffè Letterario e aggiunge: "L’amministrazione oggi rende noto che la ditta Cimas, affidataria al momento del servizio bar ‘Caffè Letterario’ all’interno del Pergoli, aprirà al pubblico solo in caso di conferenze o eventi. Ma durante gli eventi il distributore rimarrà acceso e influirà sull’attività del bar?", si domanda, riferendo che sarà collocato al terzo piano (zona biblioteca) e pungolando Signorini e i suoi sulla cronica mancanza di un distributore segnalata da studenti, lettori e frequentatori. Conclude, sulle spese, "a carico di chi saranno l’allaccio e la fornitura di acqua e luce?", e, dice, "quando non ci sono eventi, ma la biblioteca è aperta, lo sbandierato Caffè Letterario è declassato ad un semplice distributore automatico".

Dal Castello la replica: "L’unico a scivolare continua ad essere Baldassini. Negli atti è riportato che il Caffè Letterario continua la sua attività: resterà aperto in occasione di eventi organizzati al piano rialzato del Pergoli. Così assecondando anche le richieste dei fruitori della biblioteca sarà installato, al piano superiore, un distributore automatico di bevande, come accade in tante altre biblioteche del mondo".