"Il Cag per i ragazzi è stato stimolante"

"Il Cag ha aperto e dato spazio ai ragazzi con l’obiettivo far togliere il cellulare dai loro occhi e ridare la gioia e l’importanza di tornare a guardarsi attraverso momenti di stimolante aggregazione". Così l’assessore Andrea Giombi tracciando un primo bilancio delle attività appena svolte. "Gli appuntamenti di Natale al Centro di aggregazione giovanile – commenta - sono stati molto seguiti tra i ragazzi e le famiglie. Sono stati eventi all’insegna del divertimento ma anche dell’apprendimento, con lo spettacolo di magia e fisica quantistica del prestigiatore e professore Universitario Silvani e la bellezza della musica con l’arpa. Grazie alla musica, al teatro e alla magia questo luogo così importante per il mondo giovanile è stato frequentato e apprezzato. Il nostro obiettivo è quello di continuare a fare vivere il Cag, e stiamo lavorando proprio per far tornare luce e attenzione su questo importante luogo. Tre pomeriggi a settimana abbiamo il progetto educativo e aggregativo della ooperativa Mosaico, stiamo predisponendo l’inserimento di una radio giovanile e abbiamo acquistato nuovi strumenti musicali per ridare il giusto slancio alle sale musicali dentro il centro".