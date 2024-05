Il calcio piange Olivo Filipputti : "Colonna della Jesina anni ‘60"

"Ho saputo in ritardo della morte di Olivo, so che aveva problema di salute, non pensavo così gravi, la notizia mi ha colto di sorpresa, sono dispiaciuto. Eravamo insieme nella rosa della prima squadra nella Jesina ’69/’70, io giovane alle prime armi, lui affermato professionista, punto di riferimento in campo e fuori anche per Bernasconi, l’allenatore di allora. Di lui conserverò sempre il ricordo di una persona corretta, educata, benvoluta, che spesso incontravo, anche di recente, a Jesi, dove si era sposato e aveva lavorato alla vecchia Cassa di risparmio fino alla pensione. Mi associo al dolore dei familiari e di quanti lo avevano conosciuto e stimavano". È il ricordo dell’avvocato Marco Polita, ex sindaco di Jesi, ex presidente della Jesina: Olivo Filipputti origini venete classe 1942, è stato uno dei protagonisti del calcio anni ’60, gli anni del calcio pulito, delle foto bianco e nero, della tribuna del comunale piena. Ragazzo, uomo, persona perbene, grazie Olivo per avere regalato il tuo sorriso.

Gianni Angelucci