Il caldo non dà tregua "Emergenza nei cantieri"

Cassa integrazione, modifica degli orari di lavoro e più controlli nei cantieri. I sindacati della categoria edili chiedono un intervento immediato delle istituzioni alla luce di quanto accaduto pochi giorni fa nel cantiere per la realizzazione del polo Amazon a Jesi, dove un operaio già pensionato è stato colto da un malore: "Non sappiamo ancora se a causare la morte di quell’operaio sia stato davvero un colpo di calore, ma quanto meno le alte temperature di questi giorni hanno sicuramente influito – spiega Daria Raffaeli, responsabile della Fillea-Cgil – Su caldo e irregolarità però diciamo basta. Bene ha fatto l’Inps a estendere l’ammortizzatore sociale per le alte temperature, ma serve altro. Ad esempio modificare l’orario di lavoro nel settore edile. Operare sotto il sole cocente di mezzogiorno non è umano. Servono zone d’ombra, più punti di ristoro, distribuzione di acqua. Sembrano banalità, ma non lo sono e noi alle aziende forniamo tutte le informazioni del caso".

Nella sola provincia di Ancona l’edilizia conta circa 6mila lavoratori del settore. Luca Tassi della Filca-Cisl è tornato sul tragico episodio accaduto nel cantiere Amazon pochi giorni fa: "Le cifre su quanti addetti lavorano all’interno di quel cantiere sono diverse. Stando a fonti giornalistiche sarebbero circa 200, ma a noi, da nostre verifiche, risultano un paio di ditte in subappalto per circa 30 lavoratori. E gli altri? La persona deceduta era titolata per stare lì sotto il profilo contrattuale, stipulato non con gli edili ma con un’altra categoria visto che la nuova struttura sarà tutta prefabbricata. Noi, tra le altre cose, all’interno di Amazon non abbiamo relazioni sindacali, ma una cosa è certa, cercheremo di vigilare per quanto sarà possibile fare".

Sulle relazioni e sulla presenza sindacale all’interno di determinate aree produttive è intervenuto anche il segretario della Feneal-Uil, Christian Fioretti: "Con la modifica del sistema degli appalti per le sigle trattanti sarà sempre più difficile avere relazioni sindacali. Purtroppo la logica del profitto vuole il sopravvento, tra concessioni in appalto e subappalto, e contribuisce ad ampliare le differenze tra lavoratori di serie A e di serie B. Sulla questione del caldo e dei rischi per la salute c’è poco da aggiungere: se le temperature superano determinati limiti non si deve lavorare. Chiediamo che le aziende del settore delle costruzioni prendano tutti gli accorgimenti necessari".