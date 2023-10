Il caldo porta visitatori. Weekend a tutto gusto

L’autunno sulla spiaggia di velluto è tutto all’insegna del gusto e della cultura. Oggi e il prossimo fine settimana, che chiude un mese all’insegna del caldo fuori stagione che ha favorito l’arrivo di visitatori in città e al mare, sono giorni ricchi di appuntamenti.

Oggi per gli appassionati del modernariato e delle curiosità torna lungo i Portici Ercolani, dalle 10 alle 18, "L’Antiquariato alla vecchia filanda", la mostra mercato dedicata al collezionismo. Nella cornice dell’ex Pescheria del Foto Annonario invece spazio alla Mostra Naturale di Micologia, arrivata alla sue XXVI edizione. L’ingresso, dalle ore 9 alle ore 20, è libero. Senigallia Città della Fotografia prosegue gli eventi dedicati alla valorizzazione e promozione dei grandi fotografi cittadini e lo fa con la mostra "Maria Spes Bartoli. Prima Fotografa" allestita nelle sale al piano terra dei Palazzetto Baviera. Maria Spes Bartoli fu la prima fotografa professionista ad aprire un suo atelier nelle Marche, nel 1924. Nata a Senigallia nel 1888, dove visse fino a 16 anni, con il suo impegno lavorativo ed artistico, contribuì a cambiamenti importanti nel modo di definire la figura femminile all’interno della società. In città realizzò i primi scatti, più tardi si trasferì a Tolentino dove continuò il suo impegno in modo professionale. In esposizione ci sono opere originali realizzate tra la fine del ‘800 e i primi decenni del ‘900 relativi alla sua attività fotografica lavorativa e a quella artistica, privata, incentrata sull’autoritratto e sul teatro. Dalla fotografia si passa al teatro con il debutto della stagione teatrale del Teatro Portone che oggi alle 17,15 porta in scena il musical "Forza venite gente". Biglietti in vendita al botteghino prima dello spettacolo. Prosegue invece oggi alle 18 la stagione del Teatro Nuovo Melograno con un appuntamento di Teatro Ragazzi "Lo strano caso del dr. Jekyll e del sig. Hyde" della compagnia Molino d’arte di Altamura. Uno spettacolo di teatro di figura e attori che immergeranno lo spettatore nell’originale racconto di Robert Louis Stevenson. Conto alla rovescia per l’avvio della stagione teatrale della Fenice che comincerà sabato 28 e domenica 28 con un classico, "Natale in casa Cupiello", interpretato da Vincenzo Salemme. Accanto a Salemme in scena un cast nutrito composto, tra gli altri, da Antonella Cioli, Antonio Guerriero, Franco Pinelli, Vincenzo Borrino e Sergio D’Auria.