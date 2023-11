Il calendario dei carabinieri. Il salvataggio di Martina nei disegni di Pininfarina

La storia della carabiniera osimana Martina Pigliapoco che nell’ottobre di due anni fa balzò sulle pagine di tutti i quotidiani per essere riuscita a salvare dal tentativo di suicidio una mamma che era seduta sul ponte tibetano di Perarolo, nel Bellunese, dopo aver parlato con lei per ore, è una delle dodici storie raccontate dal calendario storico dell’Arma dei Carabinieri per l’anno 2024, presentato ieri mattina al comando provinciale di via della Montagnola dal comandante, il colonnello Carlo Lecca, insieme al comandante del reparto operativo, il tenente colonnello Emanuele Fanara. L’opera è stata realizzata dallo studio di design Pininfarina con il contributo del giornalista e scrittore Massimo Gramellini. Dodici storie che ruotano attorno alla figura del carabiniere come punto di riferimento della collettività. "Il calendario è stato appena presentato a livello nazionale a Roma all’auditorium del Parco della Musica, alla presenza del nostro comandante generale e del ministro della difesa – ha specificato il comandante Lecca –. Un’edizione con una veste grafica particolare, con i disegni a matita tipici di Pininfarina per illustrare ogni pagina, un calendario con dodici tavole che raccontano, attraverso episodi di vita reale, quello che fanno i carabinieri sul territorio". Nel racconto della vicenda che vide protagonista la carabiniera osimana, intitolato "Fidati di me - Il potere delle parole", Gramellini coglie la tensione e il dramma del momento risolto con grande capacità di empatia dalla giovane Martina Pigliapoco.

g.p.