Il Cambi-Serrani si mobilita per aiutare Dimitri

La scuola che ha frequentato prima di iscriversi alla facoltà di Ingegneria dell’Università Politecnica delle Marche. La principale squadra della sua città, quella di futsal femminile. E un grande gruppo allargato di amici ed ex compagni, di oggi e di ieri, che si unisce per aiutarlo a superare meglio le sfide del futuro. A Falconara scendono tutti in campo per Dimitri Santarelli, 21enne tetraplegico in conseguenza di un grave incidente occorsogli quando si trovava in sella ad una bicicletta in Grecia. La vita di Dimi, era il 13 maggio 2016, quel maledetto giorno è cambiata per sempre. Almeno nel fisico, visto che purtroppo è costretto in carrozzina. Ma non è cambiata certamente nella sua straordinaria voglia di vivere ed esaudire i suoi sogni più grandi. Come quello di diventare un ingegnere e progettare strumenti che garantiscono accessibilità e vivibilità alle persone con disabilità come la sua. E così, si diceva, in occasione di un’assemblea istituto della scuole superiori Cambi-Serrani, tanti giovani studenti si confronteranno con le campionesse del Città di Falconara in una partita-evento di beneficenza programmata per domani al PalaBadiali. Si parte alle 8.30 e si prosegue fino alle 12. Si affronteranno delle squadre dell’Ite contro quelle del Liceo, prima della finalissima contro le Citizens. In mezzo l’intrattenimento dei ragazzi del Quelli del Leopardi Podcast, del creator digitale Isabo e dello speaker Diego ‘Mibbe’ Sabbatini. Il costo per assistere alla manifestazione sarà di tre euro a persona e l’intero ricavato, appunto, sarà devoluto a Dimitri e la sua famiglia per sostenere l’acquisto di un nuovo veicolo, più adatto alle sue esigenze. Un gesto di enorme spessore della comunità scolastica, che viene plaudito anche dalla dirigente Stefania Signorini: "Dimitri, che ha frequentato il nostro liceo fino all’anno scorso – racconta – è un esempio per tutti noi. I compagni di classe, quando si è iscritto a scuola dopo l’incidente, hanno attraversato con lui il dolore e in età adolescenziale non era scontato che potessero essere così amorevoli e di supporto per aiutarlo nella vita di tutti i giorni. Quindi hanno pensato ad un evento per sostenere lui e la sua famiglia. Da preside non posso che esserne orgogliosa". Anche il rappresentante d’istituto Riccardo Tudini spiega le ragioni di questa scelta: "Volevamo creare una manifestazione sportiva che permettesse agli alunni di giocare assieme alle campionesse d’Europa del Città di Falconara, un vanto per il nostro territorio. Quando a scuola ci hanno parlato della storia di Dimitri non abbiamo avuto dubbi nel destinare il ricavato di questa giornata a lui che dovrebbe essere presente domani". Complimenti, a tutti.

Giacomo Giampieri