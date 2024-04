Il Cammino dei Cappuccini attraverserà tutte le Marche. Un percorso di spiritualità

Quattrocento chilometri per 17 tappe. Attraversa quasi tutte le Marche, parte da Fossombrone e arriva fino ad Ascoli Piceno passando per la provincia di Ancona nei territori di Cupramontana e Fabriano. È il "Cammino dei Cappuccini", un percorso ricco di storia e spiritualità, fatto di scoperte e curiosità che sarà riportato in vita da due accompagnatrici del Cai di Ancona, Arianna Pasquali e Lucia Fiorentino. Oggi la presentazione ufficiale a Fossombrone con una mini uscita che vedrà la presenza dell’ideatore del cammino, frate Sergio Lorenzini, 45 anni, originario di San Severino, appartenente all’ordine dei frati minori minori Cappuccini. Il frate, con cui hanno preso i contatti le due escursioniste, lo ha ideato in una notte di aprile, era il 2019, e da settembre del 2021 è diventato realtà. Lui ne ha definito il tracciato, con cartine alla mano, percorrendo i luoghi fondamentali della nascita dell’Ordine dei Cappuccini. Perché non portarlo alla portata anche di appassionati escursionisti di montagna? Lo hanno pensato Arianna e Lucia ed è bastata una telefonata per appassionare anche fra Sergio.

"La nostra idea è stata di poterlo fare sì a tappe - raccontano le due accompagnatrici Cai - ma non una di seguito all’altra come avviene per i cammini. Questo per permettere a tutti di poter fare questo cammino che ha tutte le credenziali dei cammini, con i timbri ad ogni tappa raggiunta. Noi faremo una tappa al mese, in due anni, le prime due sono state fatte una a febbraio e l’altra a marzo. Questa del 7 aprile sarà la presentazione, a Fossombrone. Eviteremo tappe quando farà troppo caldo".

Ci sarà da camminare, sono previsti anche fino a 25 chilometri alla volta. Non è un giro ad anello e ad ogni uscita in calendario si attrezzeranno con dei pullman per ritornare alle auto in modo da concludere sempre il cammino in giornata. Con la collaborazione del Cai di Montefeltro oggi sarà presentato ufficialmente il cammino percorrendone una parte, per dieci chilometri.

La presentazione sarà alle 16 al complesso di Santa Barbara dove interverranno il presidente del Cai regionale Marche Bruno Olivieri e il presidente del Cai Montefeltro Sonia Pierobon. Per i frati Cappuccini interverranno il ministro provinciale fra Sergio Lorenzini, l’archivista e bibliotecario fra Fabio Furiasse ed il guardiano fra Filippo Caioni. Il cammino ha anche un account Instagram.

Marina Verdenelli