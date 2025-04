Il cammino di San Romualdo. Fabriano protagonista a Camaldoli

Il monastero di Camaldoli si è fatto scenario di un incontro istituzionale che ha visto riuniti i rappresentanti delle quattro regioni attraversate dal Cammino di San Romualdo, Emilia Romagna, Toscana, Umbria e Marche, con l’obiettivo di dare avvio a un coordinamento operativo e condiviso tra i Comuni interessati dal tracciato. Durante l’incontro infatti, promosso dal delegato della Comunità Monastica camaldolese Cesare Bovinelli e dal presidente di Trail Romagna Ciro Costa, è stata avviata la costituzione del comitato di gestione del Cammino e sono state gettate le basi per un protocollo d’intesa interregionale. A rappresentare i Comuni capofila del progetto, Ravenna e Fabriano, erano presenti gli assessori.

Il Cammino di San Romualdo, con i suoi oltre cinquecento chilometri, collega Ravenna e Fabriano passando per Faenza, Gubbio, Città di Castello e Poppi, attraversando territori di straordinaria bellezza come il Parco del Delta del Po, il Parco delle Foreste Casentinesi e il Parco Gola della Rossa e di Frasassi. L’assessore alla Comunità e alla Solidarietà di Fabriano Maurizio Serafini, che ha coordinato l’incontro, ha evidenziato: "Il Cammino rappresenta uno strumento di straordinaria importanza in vista del Millenario di San Romualdo che si celebrerà nel 2027. Un’occasione unica per Fabriano, che ha l’onore di custodire le spoglie del Santo, per valorizzare un patrimonio spirituale e culturale di grande rilievo. Il nostro territorio, con l’alta concentrazione di abbazie, eremi e monasteri, costituisce un unicum in Europa e un’opportunità concreta di rilancio attraverso il turismo lento e consapevole."