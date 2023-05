Il Campana per la terza volta alla Notte dei licei classici

Il liceo Campana di Osimo partecipa oggi per la terza volta alla Notte nazionale del liceo Classico, con il patrocinio del Comune di Osimo e dell’Assemblea legislativa della Regione Marche. Grazie alla cornice del teatro La nuova Fenice, che quest’anno ospita l’iniziativa, la scuola si apre alla città facendo conoscere i diversi talenti dei giovani liceali, fioriti anche grazie allo studio dei Classici e dei valori veicolati dal mondo greco e latino. Gli studenti aprono la prima parte della manifestazione dalle 18 alle 20 in un confronto tra la guerra del passato con quelle odierne, in un dibattito ideale che vede coinvolti Tucidide e Pericle con personaggi mitici come Atena. Gli altri interventi hanno come comune denominatore il mito. La Notte nazionale offre l’opportunità di condividere con la cittadinanza alcuni lavori teatrali e multimediali realizzati dagli studenti, vincitori del primo premio nella precedente edizione regionale di Flash. Seguono, dalle 21 alle 23, spettacoli teatrali, letture, danze, all’insegna dell’amore: dai miti platonici, al dramma di Elena di Troia, fino ad una rivisitazione dei miti ovidiani anche in chiave parodica. Un’esperienza di condivisione sentita dagli studenti: sono oltre 150 coloro che partecipano attivamente.