Il Campana si rafforza negli spazi:: "Terzo piano di mostre e attività"

Il 2023 se ne sta andando, un anno complesso ma anche ricco di soddisfazioni per l’istituto Campana di Osimo, come l’ha definito la stessa presidente Gilberta Giacchetti (nella foto). "Il Campana come cantiere della cultura, ma anche cantiere edile. Finalmente sono partiti i lavori di ristrutturazione del palazzo, grazie a due cospicui finanziamenti dell’Ufficio speciale della Ricostruzione. Una occasione storica che ci consentirà di liberare le stanze del terzo piano dove potranno tenersi le mostre e svolgersi tante altre attività, magari per i giovani e creare il percorso museale al piano nobile di Palazzo Campana. Purtroppo l’intervento creerà qualche disagio ai residenti della zona e questo ci dispiace". L’attività dell’istituto proseguirà il prossimo anno: "Abbiamo organizzato iniziative che potessero coinvolgere tutte le fasce d’età e affrontare i temi più attuali. Il cartellone di "Conversazioni d’autore" quest’anno si è concentrato sulla marchigianità, il teatrino è diventato il palcoscenico di numerosi spettacoli, a ingresso gratuito, perché in un periodo difficile come quello attuale dobbiamo garantire l’accesso alla cultura".