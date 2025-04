Il campeggio a "Conero camping". Portonovo, l’offerta stavolta è giusta

Conero Camping batte Criluma, aggiudicata ieri dopo l’apertura delle buste in Comune la gestione del campeggio ‘La Torre’ a Portonovo. Delle quattro candidature ammesse alla seconda fase dopo la manifestazione d’interesse di alcune settimane fa, quando le proposte arrivate erano state una quindicina, due non hanno raggiunto la soglia minima. Dopo aver esaminato le offerte pervenute per la gestione, ma soprattutto in questa fase per la riqualificazione del campeggio della baia, la Commissione comunale che era stata istituita ha individuato la migliore offerta che è quella del raggruppamento denominato "Conero Camping" costituito da "Conero Caravan srl" e "Rosa del Borgo" di Margherita Paciotti (i gestori del ristorante "La Rosa del Conero" a Montacuto). Il punteggio ottenuto dall’aggiudicatario è: 94.067. Due dei concorrenti non hanno raggiunto la soglia minima (Manuela Ilari, ditta individuale, di Civitanova Marche e Campeggio Due Soli, costituito da Campeggio Club Adriatico e Turismo Itinerante). L’offerta avanzata dal miglior offerente è pari a 126.099 euro, il secondo classificato ("Opera" costituito dal raggruppamento "Criluma" e "Criluma Tech") ha invece offerto 106.000 euro. Alla luce di questo risultato la domanda adesso resta una: ce la farà la nuova gestione a effettuare i profondi lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria in tempo per aprire il campeggio in tempo per l’avvio della stagione balneare: "Le procedure sono andate un po’ per le lunghe, adesso dovremo correre per poter aprire il campeggio il prima possibile _ spiega Cristiano Falcetelli della Conero Caravan _. Immagino ci saranno delle formalità da superare e poi sistemeremo il campeggio. Non faremo grandi lavori quest’anno, non ce n’è il tempo. Posso confermare che quest’anno gli stagionali saranno garantiti, poi il prossimo anno, con il rinnovamento del campeggio vedremo". Ufficialmente la durata stagionale del campeggio va dal 15 maggio al 15 settembre, ma essendo all’ultima settimana di aprile è davvero difficile che i nuovi gestori riusciranno a effettuare tutti i lavori in questione. L’area de ‘La Torre’ è rimasta nelle stesse condizioni dall’ultima gestione a settembre 2024. Tra i compiti della nuova società ci sarà, inoltre, quella di effettuare dei lavori, in questo caso invece molto profondi, in vista della stagione 2026 per portare il campeggio ‘La Torre’ a essere una struttura di elevata qualità, a ‘2-3 stelle’.