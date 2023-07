Il campeggio incassa un’altra archiviazione

di Marina Verdenelli

Battaglie legali per il campeggio di Portonovo, c’è una nuova vittoria per il camping "Il Conero". In attesa che l’area possa finalmente aprire è stato archiviato un procedimento penale che si era aperto per una presunta lottizzazione abusiva a carico del presidente della della cooperativa, Vincenzo Monaco. "Il 26 giugno scorso – fanno sapere gli avvocati Riccardo Leonardi e Marica Peciccia, i legali che tutelano il camping – la gip Sonia Piermartini, su richiesta della pm Valeria Cigliola, ha disposto l’archiviazione rilevando che i fatti esposti nelle segnalazioni sono relativi ad una complessa vicenda amministrativa e giudiziaria, nella quale sono stati celebrati diversi processi penali per le opere edilizie realizzate fino al 2010. Si tratta pertanto di fatti già ampiamente giudicati". A far scattare l’ennesimo provvedimento era stato un controllo dei carabinieri forestali, a marzo scorso, proprio quando erano ripresi i lavori per arrivare ad una riapertura del campeggio che la cooperativa proprietaria sogna ormai da tredici anni. I lavori erano stati fatti fermare nuovamente. Motivo? Mancava la Via, la valutazione di impatto ambientale. Ad accorgersene erano stati i carabinieri forestali della stazione Conero. Dopo una segnalazione, arrivata da un ingegnere che tutela alcuni proprietari di immobili che confinano con il campeggio, i forestali erano andati a controllare e avevano chiesto alla proprietà il documento di cui era però sprovvista. Segnalata la cosa agli organi preposti, Comune di Ancona compreso, c’era stata una ordinanza dirigenziale, firmata da Claudio Centanni, dirigente del Sui, lo sportello unico integrato del Comune, disponendo poi una sospensione dei lavori al camping relativi al nuovo impianto di illuminazione e di uno sbocco a mare. La Via è un procedimento ad istanza di parte e l’ente che lo rilascia è solo la Provincia. Consiste in un accertamento di tipo ambientale, non urbanistico e dove essere preventivo. Prima del 2018 non era possibile rilasciarla in sanatoria ma oggi la normativa è cambiata e consente di farla a posteriori. Il campeggio ne aveva bisogno per fare i lavori e poteva richiederla. Per la Provincia però era necessario il Paur, procedimenti amministrativo unitario in cui l’opera, sarebbe stata sottoposta non solo a Via postuma ma anche a tutte le ulteriori autorizzazioni, pareri e nullaosta necessari per la realizzazione e l’esercizio della stessa, sebbene, sosteneva il campeggio, già ottenuti dalla parte privata. Gli atti sono stati impugnati al Tar e l’udienza per la discussione è fissata per l’11 ottobre. Per il penale però il pm ha archiviato avendo accertato che i lavori erano stati autorizzati con il permesso di costruire del 15 febbraio 2022.