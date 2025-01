Il campionato riparte, Castelplanio e Ankon Dorica in testa

Campionato di Seconda Categoria fermo per le festività di Natale e Capodanno con 13 delle 30 giornate di stagione regolare già disputate. Si riprende sabato 4 gennaio con la quattordicesima giornata, penultima di andata: alcuni match di questa giornata sono già stati anticipati ai giorni scorsi, prima del Natale.

Nel girone C, da segnalare le vittorie di Olimpia Ostra Vetere (1-0 sul Monte Porzio), Rosora Angeli (2-0 sul Senigallia Calcio), Chiaravalle (2-0 sulla Serrana 1933), Terre del Lacrima (3-2 in trasferta contro i senigalliesi del Borgo Molino), e Le Torri Castelplanio, che ha vinto in trasferta 1-0 contro il Corinaldo nel big match della giornata. Infine, pareggio tra Aurora Jesi e Monsano, 2-2.

In virtù di questi risultati, chiude l’anno in testa, in attesa dei recuperi del 4 gennaio, Le Torri Castelplanio, che chiude il 2024 a 30 punti con 4 di vantaggio sull’Olimpia Ostra Vetere e 6 su Monte Roberto e Cupramontana. Chiude la classifica il Borgo Molino, che con 7 punti è a 3 di distanza dall’Aurora Jesi, salita a 10 dopo l’anticipo mentre il Senigallia Calcio, a sua volta con 14 partite disputate, resta a 13 in terz’ultima posizione e dunque in zona play-out.

Si riprende a giocare il 4 gennaio anche nel girone D, dove si sono giocati degli anticipi: vittoria esterna del Loreto, passato 4-2 sul campo della Falconarese, ma vince fuori anche la GLS Dorica, 2-0 sul campo dell’Osimo Stazione Five; la terza, e ultima, vittoria esterna, è quella della Leonessa Montoro, che ha espugnato 2-1 il campo del Villa Musone.

Dopo 13 giornate, ma con alcune squadre che già hanno disputato 14 incontri anticipando il match del 4 gennaio, guida la classifica l’Ankon Dorica con 30 punti, davanti a Loreto (un match in più) a 28 e SA Castelfidardo a 24. Quindi Agugliano Polverigi a 22, e Piano San Lazzaro a 21 chiudono la zona play-off, entrambe con 13 partite disputate.

Tutto aperto comunque, anche in coda, dove è battaglia per evitare l’unica retrocessione diretta che oggi toccherebbe all’Europa Calcio, che chiude la classifica con 7 punti, preceduta dalla Giovane Offagna ad 8, entrambe con 13 partite giocate. Davanti, con un match in più, la Falconarese a quota 12.

Sabato 4 gennaio si completerà la penultima di andata, quindi l’11 gennaio l’ultima giornata della fase ascendente e poi altre 15 partite nel ritorno per i primi verdetti in attesa di play-off e play-out.

Andrea Pongetti