Il campionato si ferma per la Coppa Italia

Una settimana di sosta per i tornei di B di volley. Nel fine settimana spazio alla Coppa Italia. Dove sarà protagonista, domani (PalaBellini, ore 17:30), Osimo. Partita valida per l’accesso alle final four. Gli osimani ospiteranno i Colli Albani Genzano.

Volley B maschile (girone E): Falconara-San Severino Marche 3-1, Forlì-Loreto 1-3, San Marino-Castelferretti 3-2, Bellaria Igea Marina-Montorio 0-3, Sir Umbria-Rubicone 2-3, Bottega-Macerata 0-3, Riccione-Osimo 0-3. Classifica: Osimo 33; Rubicone 30; Loreto e Sir Umbria 29; Macerata 28; Castelferretti 25; San Marino 21; Forlì 17; Falconara 15; Montorio 14; Bottega 13; Riccione 10; San Severino Marche 9; Bellaria 0.

B1 femminile: Imoco-Jesi 3-1, Teramo-Giorgione 1-3, Clementina-Arena 1-3, Ravenna-Aduna Padova 3-0, Cesena-Forlì 3-1, Vicenza-Riccione 3-2, Bologna-Eagles Mestrino 3-0. Classifica: Bologna 34; Vicenza 28; Cesena 24; Imoco, Arena e Riccione 23; Aduna 22; Giorgione e Jesi 21; Ravenna 20; Forlì 12; Clementina 9; Eagles 7; Teramo 6.