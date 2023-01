Il campione del mondo di Kettlebell è lo jesino Federico Fabbretti

È jesino il campione del mondo di Kettlebell, è stato appena ricevuto in Comune. Si chiama Federico Fabbretti. A congratularsi con lui, nei giorni scorsi in Municipio sono stati il sindaco Lorenzo Fiordelmondo e l’assessore allo sport Samuele Animali i quali hanno consegnato a la medaglia della città e formulato i migliori auguri per i prossimi impegni sportivi internazionali. "Forse non tutti sanno – commenta il sindaco Fiordelmondo che quell’attrezzo ginnico costituito da un peso di forma sferica ed una maniglia (che si può vedere comunemente nelle palestre, nei negozi di articoli sportivi o anche in tv), prende il nome di kettlebell. E ad esso è associata una vera e propria disciplina sportiva che sta riscuotendo sempre più adesioni. E forse sono ancora di meno quelli che sanno che il campione del mondo di questa disciplina, nella speciale categoria Elite, è uno jesino, Federico Fabbretti. E non lo è da poco tempo, visto che lo scorso anno in Portogallo ha conquistato il titolo per la quarta volta su cinque partecipazioni".