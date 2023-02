È stato presentato ieri a San Rocco ‘Il campione e la bambina’, il libro di Paolo Mirti, che narra la storia del famoso ciclista Gino Bartali che, nascondendo nel sellino della sua bicicletta documenti falsi, diventa il postino degli ebrei. La bambina è Lea, una tredicenne ebrea costretta a inventarsi un’altra identità per sfuggire ai campi di concentramento, mentre le leggi razziali diventano ogni giorno più minacciose. Tra il 1943 e il 1944 i loro destini si intrecciano: entrambi dovranno lottare per rimanere in sella anche quando la salita si fa più dura. Ieri durante l’incontro, a conversare con l’autore è stato il giornalista del Resto del Carlino Matteo Massi. Il libro chiude la rassegna di appuntamenti del Comune di Senigallia organizzata in occasione della Giornata della Memoria. Durante l’incontro c’è stato il tempo per leggere alcuni passaggi del libro, lo stesso in cui viene affrontato un tema attraverso un avvincente romanzo reso ancor più accattivante dalla penna dell’autore. Un libro che, in occasione della Giornata della Memoria è stato presentato in numerose città d’Italia, attraversando biblioteche e scuole per conoscere la storia nella speranza che, quanto accaduto non possa più ripetersi.