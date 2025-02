Il campo da baseball è una pietà: "L’intervento sarà costoso"

Brecce Bianche e quartieri nuovi, dal fatto di cronaca dell’altro giorno in via San Gaspare ai roghi dolosi al campo di baseball. In linea d’aria siamo a circa un chilometro di distanza, con la struttura sportiva da svariato tempo abbandonata a se, in attesa di essere messa a disposizione dell’Ancona. I tempi per quel passaggio non sono brevissimi, nel frattempo l’impianto resta un buco nero: "In uno degli ultimi consigli comunali ho presentato una mozione in cui chiedevo a sindaco e giunta di impegnarsi affinché quella struttura non restasse inutilizzata e in preda a vandali e giri loschi _ spiega il consigliere di Ancona Futura Diego Urbisaglia _. Purtroppo la maggioranza ha bocciato quella mozione e quindi si va avanti così. Nel testo delle proposta chiedevo di fare intanto qualcosa per il recupero e la messa a disposizione della città di quell’impianto, facendolo frequentare per evitare atti vandalici come i due incendi che si sono verificati nel 2023 e il 2024. L’assessore agli impianti sportivi Berardinelli ha comunicato che la società del calcio anconetano sarebbe interessata ad acquisirne la gestione per potersi allenare lì. Va benissimo, ci mancherebbe, ma il processo non è così immediato. C’è bisogno di avanzare una manifestazione d’interesse, servirà senz’altro un bando, non prima di aver revocato l’impianto a cui formalmente è stato dato in gestione. E poi, sul fronte dei lavori, chi se ne deve occupare, il Comune o la SSC Ancona? Se voi vedete com’è ridotta quell’area è facile capire che servirà un intervento profondo e anche costoso. La mia preoccupazione che per sistemare tutti questi passaggi servirà del tempo, forse un annetto, e nel frattempo lo lasciamo marcire così quel campo?". Domande legittime al netto di quanto accaduto in passato e del grave episodio avvenuto nella serata tra martedì e mercoledì scorsi, su cui Urbisaglia ha un suo pensiero: "Io vivo a Brecce Bianche e confermo che nel quartiere non è in atto il far west _ precisa il consigliere di centrosinistra _, ma quanto accaduto l’altra sera non è un fatto banale. Una cosa del genere, con quelle modalità, non era mai successa, a Brecce Bianche e non solo. La cosa deve far preoccupare tutti, nessuno escluso".