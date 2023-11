Il campo da basket intitolato a "Nik"

Promessa mantenuta, l’area del campo da basket della stazione di Montemarciano sarà intolata a Niccolò Bontempi. Il giovane era rimasto coinvolto in un grave incidente lo scorso 19 giugno lungo la via Flaminia. Il 26 giugno era deceduto all’Ospedale di Torrette di Ancona dov’era arrivato in gravissime condizioni. Ieri gli amministratori del Comune di Montemarciano, il Consiglio Comunale tutto hanno votato favorevolmente per l’area del campo: "Sarà centro polivalente che porterà il tuo nome – il commento del Basket Montemarciano - ora cercheremo di accelerare l’iter affinché ciò si realizzi nel più breve tempo possibile. Grazie a tutti gli Amministratori del Comune che hanno permesso ciò, grazie a tutti coloro che hanno sostenuto la petizione. Nik, sei nel nostro cuore ogni giorno". Un giovane buono e amato da tutti. Un mese prima di rimanere coinvolto nell’incidente in occasione del rinnovo della carta d’identità, aveva concesso l’autorizzazione alla donazione in caso di decesso. Una scelta importante: Niccolò non vive solo nei cuori dei suoi familiari, di quanti lo hanno conosciuto, ma anche in quelli delle persone che hanno ricevuto i suoi organi.