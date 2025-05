Il campo polivalente pronto a ospitare tutti i ragazzi che vogliono giocare

"Con la bella stagione non c’è scusa: basta un pallone e la voglia di stare insieme. Per ora ci trovi canestri e rete da pallavolo, ma il campo è aperto a tutte le idee e a tutti i tiri". E’ l’annuncio fatto dal Centro di aggregazione giovanile durante il taglio del nastro del campo polivalente nelle sue pertinenze. "Uno spazio che nasce per incontrarsi, giocare e crescere, grazie alla collaborazione tra il Comune e l’Ambito 10, con l’impegno continuo per valorizzare le strutture dedicate ai giovani".