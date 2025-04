Il cancello del Pincio restaurato, riposizionate le "Vele al vento"

E’ pronto in tutto il suo splendore il cancello del parco del Pincio che era stato smontato e portato a restaurare perché ridotto in pessimo stato. L’opera d’arte "Vele al vento", della scultrice osimana Giovanna Fiorenzi detta Gio, monta nel 2020, ieri è stato riposizionato sull’ingresso di via Veneto di cui era orfano da più di un mese per restaurarlo. Un’opera in ferro battuto, composta da rottami di ferro a forma di vele che messi insieme simboleggiano la distruzione che la guerra ha portato e la lotta per la libertà. Non è un caso che apre l’accesso a un parco dove c’è anche il monumento alla Resistenza. In vista della festa della Liberazione, che ricade il 25 aprile, "Vele al vento" è stata riportata dove l’artista l’aveva destinata. A restaurare l’opera è stato un fabbro anconetano, Daniele Pergolotti, che ha il laboratorio a Porta Santo Stefano. Ieri mattina era con il suo staff all’ingresso del parco per montare il cancello. "Il telaio di ferro è stato cambiato perché troppo usurato – ha spiegato Pergolotti – ho recuperato l’opera però, tutte le vele che sono state riposizionate come erano nella versione dell’artista. E’ stata fatta una sabbiatura a mano di ciascun pezzo da ambo i lati, poi le parti sono state zincate e infine verniciate come erano in origine. Questo ha richiesto un mese di lavoro". E anche una certa abilità e manualità nel maneggiare certi materiali. Alle 14 di ieri il completamento dell’istallazione del cancello non era ancora ultimato ma era previsto in giornata. Un sopralluogo è stato fatto dall’assessore al Verde Daniele Berardinelli che ha detto che il fabbro "ha fatto un ottimo lavoro e ha restituito dignità a un’opera d’arte che ha anche un grande valore simbolico". Inizialmente il parco del Pincio doveva essere anche l’arrivo del corteo in programma per il 25 aprile che partirà alle 10.30 dal monumento ai Caduti, al Passetto ma poi è stato deciso che si arriverà in piazza Cavour per dare modo a tutti i cittadini, anche ai meno atletici e alle persone non più giovani, di partecipare. Al monumento della Resistenza del Pincio sono state depositate ieri le corone di alloro. Con il cancello tornato al suo posto ora i cinghiali, avvistati a marzo proprio in area parco, vicino all’area dei giochi per i bambini, saranno scoraggiati ad entrare, almeno su via Veneto.

Marina Verdenelli