Il cancello non si chiude Il Cardeto sempre aperto

Il cancello non si può chiudere e quindi rimane aperto sempre, notte compresa. Ingresso free al parco del Cardeto, l’area verde a due passi dal centro, dove al calare del sole chiunque può entrarci, anche con l’auto, e non si sa cosa succede al suo interno. Il parco, che dovrebbe essere tutelato, è in balia così anche di malintenzionati. Ne sanno qualcosa i residenti di via Cardeto, la strada che termina appunto con l’ingresso al parco, che sentono un via vai continuo. Da quasi un anno il cancello di ferro è spalancato, con dei pali messi a bloccare le due ante per non farlo chiudere. Non si sa se è rotto o solo lasciato così in attesa di tempi migliori. Il Comune dice che è al vaglio una soluzione per farlo chiudere. "Stiamo studiano il sistema – dice Stefano Foresi, assessore alla manutenzione – che preveda l’utilizzo di una scheda sim. Il cancello non si può chiudere perché dentro il parco ci sono delle abitazioni e chi ci vive deve poter passare. Inizialmente avevamo fatto una apertura e chiusura manuale ma questo non consentiva ai residenti di passare in ogni momento".