Il cane dell’avvocato insegue il ladro

"Per fortuna ero con il mio cane Jackin, addestrato per la difesa. Altrimenti se fossi sceso per portare da mangiare agli animali come faccio sempre magari avrebbe potuto travolgermi alle spalle. Ancora tremo per quanto accaduto, mi sono chiuso in auto e avevo il cuore a mille". A parlare è il noto avvocato jesino Dante Libbra che martedì alle 19, andando nella sua casa di campagna in ristrutturazione in via Bagnatora, si è trovato davanti il ladro. "Era incappucciato con una felpa nera, pantaloni mimetici e scarpe antinfortunistica – traccia l’identikit il giovane avvocato -. Appena sceso dall’auto, Jackin, pastore belga è corso verso di lui he si era nascosto dietro a un cespuglio vicino al casotto degli attrezzi e l’ha morso in pieno polpaccio. Lui gli ha sferrato un colpo sul muso che lo ha fatto desistere. Poi quel malvivente è scappato nei campi nonostante la ferita, Jackin lo stava rincorrendo ma io l’ho richiamato ed è venuto da me. Volevo assicurarmi non fosse stato ferito a sua volta. Per fortuna stava bene. Mi ha salvato la vita. Ma a questo punto non andrò mai più da solo nella casa di campagna che stiamo ristrutturando. Ho già chiesto di installare telecamere e allarme". Secondo il legale, e secondo anche gli inquirenti – le indagini sono in mano ai carabinieri della compagnia di Jesi - il ladro aveva un complice che lo aspettava, probabilmente in auto più avanti. Già nei giorni precedenti Libbra aveva allertato le forze dell’ordine per un furgone sospetto. Martedì sera sul posto sono accorsi i militari che hanno trovato le due porte di ingresso dell’abitazione spalancate prive dei lucchetti. Dentro non mancava apparentemente nulla. "La casa è di fatto un cantiere – spiega il legale -, forse pensavano di rubare cavi di rame o arnesi. La sensazione di qualcuno che si è infiltrato nella tua proprietà è comunque a dir poco spiacevole, ributtante". Una vera e propria escalation quella dei furti in abitazione da quando è scattata l’ora solare. Almeno una decina i colpi messi a segno nell’ultima settimana a Jesi in Vallesina. Sabato scorso ne mirino dei ladri è finito anche il consigliere comunale Francesco Rossetti, in zona Colli- ex Murri. Martedì sera due i colpi messi a segno a Moie. Uno in via Ceccacci nella zona del ristorante Jolanda ma con un bottino piuttosto magro se non nullo e un tentato furto in via Venezia dove i ladri che tentavano di entrare sono fuggiti per le urla del proprietario. Ieri sera nuovo raid in via Pergolesi, sempre a Moie.