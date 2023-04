Il cane fiuta la droga, 38enne nei guai

Il fiuto del cane si rivela – al solito – infallibile, ma il soggetto perquisito non viene trovato in possesso della droga. A quel punto i carabinieri estendono le verifiche a casa e scoprono, così, che nasconde un grande quantitativo di hashish (oltre 40 grammi di fumo, per l’esattezza) all’interno del suo garage. Circostanza che ha poi portato ad una denuncia a piede libero. È finito così nei guai lo scorso fine settimana un 38enne, ritenuto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo, incappato in un controllo "di routine" effettuato in pieno centro dai militati della Tenenza di Falconara, si è mostrato sin da subito particolarmente agitato, nonostante fosse del tutto incensurato. Quello stato di nervosismo sospetto, quelle emozioni particolari lo hanno tradito, però. Perché a quel punto gli uomini dell’Arma guidati dal comandante, sottotenente Giuseppe Esposito hanno voluto vederci più chiaro, eseguendo un’accurata perquisizione personale. In loro supporto anche le unità cinofile della Polizia locale di Rimini, che in quel momento si trovavano in città in considerazione di un servizio congiunto con i colleghi della Polizia locale di Falconara proprio nell’ambito della prevenzione e del contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti. Il comportamento del cane antidroga si è rivelato infallibile, confermando i dubbi nutriti dagli inquirenti. Il 38enne aveva portato con sé dello stupefacente, anche se non era stato rinvenuto nell’immediatezza. Tanto che i carabinieri della locale Tenenza hanno esteso l’attività di controllo anche alla sua abitazione. E in quel caso ogni dubbio è stato fugato. L’uomo, all’interno del suo garage, aveva occultato cinque frammenti di hashish del peso complessivo superiore a 40 grammi, oltre ad un bilancino di precisione e ad altra strumentazione necessaria al confezionamento della sostanza. Quanto rinvenuto dai militari è stato prontamente posto sotto sequestro. Quanto al 38enne, invece, una volta inchiodato alle sue responsabilità dalle evidenze raccolte è stato denunciato a piede libero alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona. Questa soltanto una delle attività svolte dai carabinieri di Falconara nel lungo ponte di Pasqua e Pasquetta. D’intesa con i carabinieri della Compagnia di Ancona, gli uomini dell’Arma hanno dispiegato numerosi equipaggi sul territorio, al fine di garantire un tranquillo e sereno svolgimento delle festività a tutti i cittadini: sono stati eseguiti molti controlli specifici e, come nel caso del 38enne beccato con la droga a Falconara, non sono mancate le sorprese dentro l’uovo.

Giacomo Giampieri