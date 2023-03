Il cane scopre la droga dietro una slot machine

Il fiuto del cane antidroga scopre della sostanza stupefacente nascosta dietro una slot machine. È accaduto a Sassoferrato dove, all’interno di un locale commerciale che ospita le slot machine sono stati trovati oltre otto grammi di hashish. A portare i carabinieri della compagnia di Fabriano a questa scoperta è stato il fiuto del cane antidroga dell’unità cinofila di Pesaro che ha supportato il controllo straordinario del territorio che i militari hanno messo in piedi nelle ultime ore a Fabriano e a Sassoferrato.

In corso le indagini sul proprietario di quello stupefacente sequestrato dai militari. Coinvolte nei controlli del territorio le stazioni della città sentinate e il reparto del Norm, in divisa e in borghese, della compagnia della città della carta. Oltre a questo sequestro di sostanza stupefacenti, i controlli straordinari del territorio hanno portato anche a tre denunce ad altrettanti automobilisti trovati alla guida in stato di ebbrezza. In un caso, l’abuso di alcol alla guida sarebbe anche all’origine di un incidente stradale, per fortuna senza feriti gravi.

I carabinieri hanno organizzato numerosi posti di controllo sulle principali arterie cittadine di Fabriano. Un quarantenne di origini pugliesi è stato fermato e controllato dai militari in via Casoli. Sottoposto all’esame dell’etilometro per lui il dispositivo ha rilevato un tasso alcolemico sopra un grammo sul litro. Il quarantenne è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza, gli è stata ritirata la patente e l’auto affidata a persona di fiducia. Stessa sorte è toccata a una giovane donna fabrianese. La trentenne è stata controllata dai militari in zona stazione ferroviaria.

L’alcoltest per lei ha dato un risultato superiore a 0.8 grammi su litro. Infine, i carabinieri sono stati contattati per effettuare i rilievi di un incidente stradale avvenuto nel quartiere Santa Maria di Fabriano, fortunatamente senza feriti gravi. Il conducente della vettura incidentata è stato sottoposto all’esame dell’etilometro. Il risultato è stato di una concentrazione di alcol nel sangue superiore a 0,8 grammi su litro. Per lui è scattata la denuncia per guida di stato di ebbrezza, il ritiro della patente, mentre la sua auto è stata affidata a persona di fiducia. I controlli proseguiranno incessanti nei prossimi giorni e settimane per prevenire le cosiddette stragi del sabato sera e in chiave preventiva di ogni reato.