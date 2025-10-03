Il "Canguro" torna in scena e presenta "Ehi, ci sono anch’io"

Torna alla ribalta il Teatro del Canguro di Ancona, che da oggi a domenica (ore 18) porta in scena lo spettacolo ‘Ehi, ci sono anch’io!’. L’appuntamento è al Teatrino del Piano, situato all’interno dell’ex Crass, con ingresso per il pubblico in via Maggini 1. Prodotto da Marche Teatro, lo spettacolo ha come interpreti Alice Bucciarelli, Lorella Rinaldi e Natascia Zanni, mentre la regia è firmata da Lino Terra, fondatore della storica compagnia.

Si tratta di un perfetto esempio di teatro d’attore e di figura, adatto ai bambini dai quattro anni in su. "C’è sempre una prima volta per tutto", si legge nell’incipit della presentazione. "Il primo passo è sempre il più importante perché è da quello che tutto inizia, ed è come se chi lo compie mandasse al mondo un segnale importante: ci sono anch’io, sono arrivato! Poi da quel primo passo se ne devono fare molti altri, non tutti facili, ma crescere significa anche superare ostacoli e paure".

Lo spettacolo, si legge ancora nella presentazione, racconta i primi passi di alcuni differenti personaggi: quelli di una bambina che riesce finalmente a lasciarsi andare e camminare, quelli di un piccolo pesce che, lasciato per curiosità il suo banco, deve ora riconquistare il suo posto che aveva abbandonato, e altri ancora".

Tutti i personaggi della rappresentazione sono accomunati da un desiderio, quello di affermare nel mondo la propria presenza. Un compito non facile, che deve essere affrontato fin dall’infanzia. ‘Ehi, ci sono anch’io!’ tornerà in scena venerdì 10, sabato 11 e domenica 12. Lo spettacolo segna il debutto dell’edizione numero quarantacinque della rassegna ‘Aperditad’occhio’, un vero e proprio punto di riferimento per i bambini e le famiglie del capoluogo marchigiano, e non solo. Per informazioni: 07182805, teatrodelcanguro@marcheteatro.it e www.teatrodelcanguro.it.