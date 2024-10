Il Cantagiro è di Mad. La cantante pugliese si è aggiudicata la gara

È Mad la vincitrice della 62esima edizione del Cantagiro. Un evento nell’evento la finalissima che si è svolta sabato al teatro La Fenice dove ad esibirsi sono stati 26 cantanti che hanno presentato i loro inediti. Ventuno i giurati tra giornalisti e discografici che hanno formata la giuria presieduta dal maestro Adriano Pennino. Quattro ore ininterrotte di musica e spettacolo, dopo anni a Fiuggi, la finalissima è arrivata a Senigallia dove si svolgerà anche il prossimo anno. "Siamo orgogliosi di aver ospitato un evento così importante a Senigallia – ha spiegato il sindaco Massimo Olivetti – e speriamo di rivederci su questo palco anche l’anno prossimo. Un evento importante, che meriterebbe anche una ribalta televisiva: stasera siamo qui per regalare un sogno a tanti ragazzi, un sogno che si può realizzare a Senigallia". Per questa finale, lo storico conduttore ha voluto al suo fianco l’ex stella di ‘Non è la Rai’ Sabrina Marinangeli.

Una serata che è trascorda senza intoppi: due blocchi da cinque concorrenti e altri quattro da quattro concorrenti ciascuno, tutti alternati da un intramezzo di spettacolo per consentire ai giurati di votare e di consegnare al notaio le schede. La pugliese Mad ha vinto con il brano ‘Terra Rossa’, secondo classificato Stefano Aieta, dal Lazio con il brano ‘Tra noi’, terza classificata la marchigiana Martina Boezio con ‘Buonanotte’.

Durante la serata sono stati consegnati i premi speciali, il premio Sergio Bardotti è andato a Martina Boezio, il premio Quotidiano Nazionale/Resto del Carlino è stato assegnato a Stefano Aieta, il premio Radio Italia anni ’60 a Erika Grossetti, il premio Mio a Asia, il premio 2duerighe a Freakybea, il premio Emozioni Elvino Echeoni a Biagio, il premio Little Tony a Francesco Simoncini il premio Cantagiuria a Morto.

Uno show nello show dove i concorrenti si sono mostrati padroni del palco così come i conduttori, che sono riusciti a tenere alta l’attenzione per tutta la serata. Un livello alto quello dei giovani partecipanti, con età media di venticinque anni, dove non sono mancate esibizioni rap e innovative. La vincitrice, visibilmente emozionata e incredula: "Non me lo aspettavo, non ho mai vinto niente, questa è la prima volta". Una canzona ricca di ritmo e con un testo coinvolgente, così come quella del secondo classificato e premiato dal nostro giornale. Al termine delle esibizioni dei concorrenti, è entrata in scena Fiordaliso, che ha supportato i partecipanti e poi ha intrattenuto il pubblico con i suoi più grandi successi, ma prima, ha ricordato gli anni ottanta, intonando quelle canzoni che hanno fatto ballare intere generazioni. Più di 150 le persone che in questa settimana hanno soggiornato sulla spiaggia di velluto, un evento che si è rivelato un buon volano per la città.